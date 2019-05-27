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28.05.2019
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CHP’li Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme işlemleri gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, ”kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, ”Cumhurbaşkanına hakaret”, ”halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve ”terör örgütü propagandası yapmak” iddialarından dolayı 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın 28 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Kaftancıoğlu’nun ilk duruşmada hazır bulunması için tebligat gönderilmesine de hükmeden heyet, aralarında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve 8 müştekiye de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.

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Kaynak:AA

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