27.9 C
Istanbul
28.06.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'li Kaftancıoğlu: Yargılanması gerekenler emir ve talimat verenlerdir

CHP’li Kaftancıoğlu: Yargılanması gerekenler emir ve talimat verenlerdir

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yargılandığı davaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Yargılanması gerekenler yargıya emir ve talimat verenlerdir" dedi.

birgun.net birgun.net

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “sosyal medya paylaşımları” ve “sahte tweetler” gerekçe gösterilerek açılan davanın ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

“Soruşturma aşamasından, iddianamenin oluşturulmasına kadar baştan sona hukuksuz bir süreçle karşı karşıyayız” diyen Kaftancıoğlu, “Öncelikle kamuoyunun böylesine bir meseleyle meşgul edilmesinden vicdanen rahatsızlık duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

“YARGILANMASI GEREKEN EMRİ VERENLERDİR”

“Hakkımda hazırlanan iddianamedeki suçlamaları asla kabul etmiyorum” diyen Kaftancıoğlu, dava ile ilgili şunları söyledi:

“Burada yargılanması gerekenler yargıya emir ve talimat verenlerdir. 6-7 yıl önce attığım tweetlerden dolayı ve en önemlisi 31 Mart zaferinden hemen sonra suçlanıyorum. Yıllar sonra bu söylemlerimin dava konusu edilmesinin tek bir sebebi var: O kaybetti, biz kazandık ve biz mevsimi başladı. Benim öncelikle bir insan, bir kadın, bir anne, bir hekim ve bir siyasetçi olarak toplumsal olaylara ilişkin tepkiler vermemden daha doğal bir durum olamaz. Ben yazdıklarımın ve söylediklerimin bir suç olmadığını tam tersi bu suçu işleyenleri kamuoyu önünde açık, net göstermek ve teşhir etmek olduğunu düşünüyorum. Bunun da asli siyasi ve toplumsal sorumluluğum olduğunu savunuyorum.”

İlginizi çekebilir:  Yalan kaybedecek hakikat kazanacak

“ŞAHSIM ÜZERİNDEN TOPLUMSAL MUHALEFETE GÖZDAĞI VERMEK İSTİYOR”

“Bir kez daha altını çiziyorum. Meselenin özü şudur” diyen Kaftancıoğlu, “İstanbul’dan yanan umut ışığı birini rahatsız etti. O biri halktan, sandıktan karşılık bulamadığı için şahsım üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı vermek istiyor” ifadelerini kullandı.

Davaya konu olan suçlamalarla ilgili soruşturma dosyasının, il başkanı seçilmesinden 2 gün sonra oluşturulduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “31 Mart’tan sonra iddianame hazırlandı. 23 Haziran’dan sonra bugün de ilk duruşma gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi hiç de alışık olmadığımız bir şekilde yargı çok hızlı çalıştı ve bugün buradayım” dedi.

Kaftancıoğlu davası 18 Temmuz’a ertelendi

“BERABER KAZANACAĞIZ”

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık 1 yıldır hiç ara vermeden seçim çalışmasının içindeyim. Partimin İstanbul İl Başkanı olarak sorumluluklarımın da fazla olduğunu vurgulamam gerekiyor. Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava da olsa demokrasiye ve hukuka inandığım için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bu sebeple avukatlarımın gördüğü lüzum üzerine erteleme talebinde bulunduk. Sizlerin burada şahsım üzerinden demokrasi mücadelesine verdiğiniz destek, Türkiye’de hak ve adalet arayışındaki milyonlar için de bir umut ışığıdır. İşte ben bu yüzden bu mevsime biz mevsimi diyorum. Beraber direnecek yine beraber kazanacağız. Bugün buraya gelerek şahsıma destek olan, İstanbul’da birlikte kurduğumuz İstanbul İttifakı’na sahip çıkan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Biz mevsimi başladı.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,999AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Galatasaray İlkokulu’na başvuru akını: Kuyruk caddeye taştı

birgun.net -
Beyoğlu’ndaki Galatasaray İlkokulu’nda öğrenim görecek 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yapınca...
Devamını Oku

CHP’li Kaftancıoğlu: Yargılanması gerekenler emir ve talimat verenlerdir

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "sosyal medya paylaşımları"...
Devamını Oku

Çatıya bağlanan köpek sıcaktan yaşamını yitirdi

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle zorluk...
Devamını Oku

Putin ile Trump 11 ay sonra bir araya geldi

birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen...
Devamını Oku

Doktoru tehdit eden hasta yakınına para cezası

birgun.net -
İzmir'in Balçova ilçesinde, vücudunda döküntüler çıkan 2,5 yaşındaki kızını acil servise götüren...
Devamını Oku

Bedelli askerlik ücreti bu yıl için sabitleniyor

birgun.net -
Temmuz'da katsayı artışıyla birlikte artması beklenen bedelli ücreti bu yıl için 31...
Devamını Oku

Kızılcaköy’de direniş tiyatro ile güzelleşti

BİRGÜN İZMİR -
11 aydır topraklarına Jeotermal Enerji Santrali kurulmaması için mücadele eden Kızılcaköylüler, “Neymiş...
Devamını Oku

Elektriğe büyük zam!

birgun.net -
Elektrik fiyatının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 oranında artacağı bildirildi. EPDK'nın bugün...
Devamını Oku

Menemen’de ‘Engelli Çalışma Toplantısı’ yapıldı

BİRGÜN İZMİR -
Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi ve Sosyal...
Devamını Oku

“TRT Genel Müdürü, MİT Müsteşarı yapılsın”

birgun.net -
TBMM Genel Kurulunda TRT'nin Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapması...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi