CHP’li Kaftancıoğlu: Yargılanması gerekenler emir ve talimat verenlerdir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “sosyal medya paylaşımları” ve “sahte tweetler” gerekçe gösterilerek açılan davanın ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

“Soruşturma aşamasından, iddianamenin oluşturulmasına kadar baştan sona hukuksuz bir süreçle karşı karşıyayız” diyen Kaftancıoğlu, “Öncelikle kamuoyunun böylesine bir meseleyle meşgul edilmesinden vicdanen rahatsızlık duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

“YARGILANMASI GEREKEN EMRİ VERENLERDİR”

“Hakkımda hazırlanan iddianamedeki suçlamaları asla kabul etmiyorum” diyen Kaftancıoğlu, dava ile ilgili şunları söyledi:

“Burada yargılanması gerekenler yargıya emir ve talimat verenlerdir. 6-7 yıl önce attığım tweetlerden dolayı ve en önemlisi 31 Mart zaferinden hemen sonra suçlanıyorum. Yıllar sonra bu söylemlerimin dava konusu edilmesinin tek bir sebebi var: O kaybetti, biz kazandık ve biz mevsimi başladı. Benim öncelikle bir insan, bir kadın, bir anne, bir hekim ve bir siyasetçi olarak toplumsal olaylara ilişkin tepkiler vermemden daha doğal bir durum olamaz. Ben yazdıklarımın ve söylediklerimin bir suç olmadığını tam tersi bu suçu işleyenleri kamuoyu önünde açık, net göstermek ve teşhir etmek olduğunu düşünüyorum. Bunun da asli siyasi ve toplumsal sorumluluğum olduğunu savunuyorum.”

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“ŞAHSIM ÜZERİNDEN TOPLUMSAL MUHALEFETE GÖZDAĞI VERMEK İSTİYOR”

“Bir kez daha altını çiziyorum. Meselenin özü şudur” diyen Kaftancıoğlu, “İstanbul’dan yanan umut ışığı birini rahatsız etti. O biri halktan, sandıktan karşılık bulamadığı için şahsım üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı vermek istiyor” ifadelerini kullandı.

Davaya konu olan suçlamalarla ilgili soruşturma dosyasının, il başkanı seçilmesinden 2 gün sonra oluşturulduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “31 Mart’tan sonra iddianame hazırlandı. 23 Haziran’dan sonra bugün de ilk duruşma gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi hiç de alışık olmadığımız bir şekilde yargı çok hızlı çalıştı ve bugün buradayım” dedi.

“BERABER KAZANACAĞIZ”

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık 1 yıldır hiç ara vermeden seçim çalışmasının içindeyim. Partimin İstanbul İl Başkanı olarak sorumluluklarımın da fazla olduğunu vurgulamam gerekiyor. Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava da olsa demokrasiye ve hukuka inandığım için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bu sebeple avukatlarımın gördüğü lüzum üzerine erteleme talebinde bulunduk. Sizlerin burada şahsım üzerinden demokrasi mücadelesine verdiğiniz destek, Türkiye’de hak ve adalet arayışındaki milyonlar için de bir umut ışığıdır. İşte ben bu yüzden bu mevsime biz mevsimi diyorum. Beraber direnecek yine beraber kazanacağız. Bugün buraya gelerek şahsıma destek olan, İstanbul’da birlikte kurduğumuz İstanbul İttifakı’na sahip çıkan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Biz mevsimi başladı.”