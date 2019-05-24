CHP’li Kaftancıoğlu’ndan dava açıklaması: Tek gündemim İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yandaş Sabah’ın duyurduğu “11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı” haberine ilişkin açıklama yayımladı.

2018 Ocak ayından itibaren hakkında soruşturmalar başlatıldığını belirten Kaftancıoğlu, “Bu soruşturmalarla ilgili 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vermiştim. Soruşturma dosyasında, ifade özgürlüğü kapsamında yer alan şahsıma ait beyanlarım ile birlikte; üretilmiş, kurgulanmış, sahte ifadeler de bulunmaktaydı” dedi.

Kaftancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yazıldığı ve kabul edildiği söylenen iddianameye ilişkin tarafıma resmi bir tebligat ulaşmadan yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum olmuştur. Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi kadar önemli olan bir diğer husus ise, nasıl ve ne amaçlarla bu ihlale göz yumulduğu ve sızdırmanın zamanlamasıdır.”

“TEK GÜNDEMİM 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN ÇALIŞMAK”

“Hukuk eliyle gösterdikleri sopayla susturacaklarını, korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler olabilir” diyen Kaftancıoğlu, “Ancak bilinsin ki tek gündemim İstanbul’un çocukları, gençleri, kadınları, yoksulları kısacası on altı milyon vatandaşı için hiç durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktır” dedi.

“Zaman susma değil tam tersine vatandaşa hakikati daha yüksek sesle anlatma zamanı” diyen Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

“Ve böylesi bir zamanda; geçmişten bugüne, halka hakikati anlatanlara yaşatılan onca mağduriyetin yanında bu dava benim açımdan konuşmayı bile ayıp sayacağım bir teferruat olarak kalacaktır. Soran, merak eden dayanışma gösteren tüm dostlar rahat olsunlar. Çok yakında hak kazanacak, halk kazanacak, hakikat kazanacak ve her şey çok güzel olacak. Selam, saygı ve dayanışmayla…”