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29.06.2019
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CHP’li Kaftancıoğlu’nun davası ertelendi: Muhalefete gözdağı veriyorlar

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na yönelik hukuksuz iddialar delil gösterilerek açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kaftancıoğlu, “İstanbul’da yanan umut ışığı birilerini rahatsız etti” dedi

RIFAT KIRCI RIFAT KIRCI

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davanın ilk duruşması dün görüldü.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde Kaftancıoğlu’na destek için milletvekilleri ve yüzlerce yurttaş bir araya gelirken, dava 18 Temmuz’a ertelendi.

Çok sayıda avukat duruşmaya giremedi

Kaftancıoğlu duruşmasına sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı sahipleri alındı. Aralarında Eşber Yağmurdereli’nin de bulunduğu çok sayıda avukat salonun dışında kaldı.

Kaftancıoğlu’nun savunmasını avukat Fikret İlkiz yaparken Kaftancıoğlu’na savunma için ek süre verilmedi. Reddi hâkim talebine ilişkin karar verilmeden duruşmaya devam edildiği için mahkeme salonunda tartışma çıktı.

Haklarımı sonuna kadar savunacağım

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Bir kez daha altını çiziyorum meselenin özü şudur: İstanbul’dan yanan umut ışığı birilerini rahatsız etti. Halktan, sandıktan karşılık bulamadığı için muhalefete gözdağı vermek istiyor. Soruşturma dosyası İl Başkanı seçilmemden 2 gün sonra 15 Ocak’ta oluşturuldu. 31 Mart’tan sonra iddianame oluşturuldu, 23 Haziran’dan sonra bugün de ilk duruşma gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi hiç de alışık olmadığımız bir şekilde yargı çok hızlı çalıştı ve bugün buradayız” dedi.

“Yaklaşık 1 yıldır hiç ara vermeden saha çalışmasının içindeyim” diyen Kaftancıoğlu, “Partinin il başkanı olarak sorumluluklarımın fazla olduğunu vurgulamam gerekiyor. Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava olsa da demokrasiye ve hukuka inanmak istediğim için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım” diye konuştu.

Ne olmuştu?

CHP’nin İstanbul’daki ilk kadın il başkanı olan Dr. Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. CHP il başkanlığına seçilmesinden bu yana AKP ve MHP’nin hedefi haline gelen Kaftancıoğlu mart ve haziran seçimlerinde özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesi süreci ve sandık güvenliği ile ilgili yaptığı başarılı çalışmalarla kamuoyunun takdirini toplamıştı.

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