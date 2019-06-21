CHP’li Kaya: ‘De’ ve ‘da’ hiç bu kadar ırkçı olmamıştı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan buradaki konuşmasında, ”Biz kayyum tayinleriyle bütün oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Diyarbakır’ı şu anda tanıyamazsınız. Dicle Nehrinin yanına piknik alanlarını inşa ettik, hem Dicle’yi seyret hem de ailecek piknik yap. Kürt de olsa o benim kardeşim, o da benim insandır, ona hizmet etmek görevimdir” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın sözleri tepkilere neden olurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAYA: ”DE” VE ”DA” HİÇ BU KADAR IRKÇI OLMAMIŞTI

Kaya, Erdoğan’ın ifadelerine tepki göstererek, ”AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kürt vatandaşlarımıza, “Kürt de olsa o benim kardeşimdir, o da insandır” dedi. “de” ve “da” hiç bu kadar ırkçı olmamıştı!” ifadelerini kullandı.