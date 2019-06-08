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08.06.2019
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CHP’li Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda siyasi ve yurttaş katıldı

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Fotoğraf: İHA

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan için için, CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi.

Törenin ardından Arslan’ın cenazesi PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve yurttaş katıldı.

Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Müjde Ar: ‘Örnek’ dediğimiz insan; bence Kazım Arslan

Cenaze töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta sanatçı Ar; “Kazım Bey, kimselere benzetemediğimiz bir siyasetçiydi. İnsan ilişkileri, dürüstlüğü, nezaketi, hayata bakışı ve Denizli ile kucaklaşması… Kelimelere sığmayacak kadar zengin bir dünyası vardı. Kazım Bey ile yeni tanıştık. Tanışalı yaklaşık 1 yıl oldu. Fakat, kendisi ve ailesi, hayatımızda güzel bir yer aldı.

Bundan 1 ay önce oğlumuzun düğününe kadar gelmişti. 4 Eylül’de kızının anaokulunun açılışına gelecektik. Kısmet olmadı. ‘Örnek’ dediğimiz insan; bence Kazım Arslan. Gerçekten hiç kimselere benzetemiyorum. Hayatımda çok şey gördüm, çok insan tanıdım. Kazım Bey gerçekten bambaşka birisiydi. Denizli’ye çok şey katmış. Son seçimde ‘dağ-tepe’ demeden tüm evleri gezmiş. Bence bu seçimdeki başarı bence ona ait. Ama hayatı bu kadarmış. Hayatımızda çok erken gitti. Keşke daha uzun yıllar birlikte olabilseydik” dedi.

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