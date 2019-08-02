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02.08.2019
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CHP’li Mahmut Tanal tarlaya galoşsuz girdi

birgun.net birgun.net

Silivri Cezaevi’nde 400 gündür tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem için buluşan CHP’liler jandarma tarafından engellenince CHP Milletvekili Mahmut Tanal tarlada basın açıklaması yaptı. Tanal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarlaya galoşla girdiği fotoğrafa gönderme yaparak, “Tarladan geçeriz. Yollar, barikatlar onların olsun, tarlalar bizimdir’ deyip tarlaya indim. Tabii ayağımda galoş yoktu” dedi.

Eren Erdem için Silivri Cezaevi’ne doğru yürüyüşe geçen CHP’liler ve partili milletvekilleri, önce jandarma barikatıyla engellendi.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, yol kenarındaki tarlaya geçti. Tanal’ın davet ettiği basın mensupları da CHP’li vekile eşlik etti. Tarlada basın toplantısı düzenleyen Tanal, jandarma engelini eleştirirken, Eren Erdem’in biran önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyledi.

Yolların jandarma barikatıyla kapatılmasına tepki olarak tarlada basın açıklaması yapan Tanal, yaşananları anlatırken Erdoğan’ın galoşlu fotoğrafına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: “Yol boyunca jandarma marifetiyle bize engel çıkardılar. Önümüze barikat kurdular. Yetkililer bize ‘Siz geçin ama gazetecilere izin vermeyeceğiz’ teklifinde bulundular. ‘Basın açıklamasını basın mensubu olmadan mı yapacağız? Basın hürdür’ diyerek reddettik. Tepkimi ortaya koydum. ‘Tarla da basın açıklaması yeridir. Tarladan geçeriz. Yollar, barikatlar onların olsun, tarlalar bizimdir’ deyip tarlaya indim. Tabii ayağımda galoş yoktu! (Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarlada galoş giymesine gönderme yaptı). Gazeteciler de arkamdan gelince tarlada basın açıklaması yapmış oldum. Bizimle baş edemeyeceklerini anlayınca barikatı kaldırdılar.”

Erdoğan’ın tarlaya galoşla girdiği fotoğraf sosyal medyada gündem olmuş ve birçok yorum almıştı.

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