CHP’li Mehmet Tüm’e, ‘Deniz Gezmiş’i övmek’ten ceza istemi

Önceki Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu’ya yönelik açıklamaları ve “Deniz Gezmiş’i öven ifadeler kullanması” nedeniyle 9 Temmuz 2019 Salı günü sabah 9.45’te Balıkesir Adliyesi 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada ceza verilmesi istendi.

İddianamede, Mehmet Tüm’ün CHP Altıeylül İlçe Teşkilatı’nın Balıkesir Şoförler Odası toplantı salonunda Sülayman Soylu’yu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdiği sözler nedeni ile ve yine aynı toplantıda Mehmet Tüm’ün yaptığı, “Deniz Gezmiş bu ülkenin bağımsızlığı için, demokratik bir Türkiye için emperyalizme karşı idam sehpasına gitti, o bir kahramandır, o bir devrimcidir, o bir sosyalisttir,” konuşmasının aktarıldığı iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

“Silahlı terör eylemlerine katılması dolayısıyla hüküm giyen Deniz Gezmiş’i öven ifadeler kullandığı bu şekilde üzerine atılı suçları teşkil eden eylemleri gerçekleştirdiği iddia, müşteki vekillerinin şikayet dilekçeleri, cd çözümleme tutanağı, fezleke, şüpheli savunması ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla delillerin taktir ve değerlendirilmesi mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin yargılanmasının yapılarak üzerine atılı suçtan eylemlerine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, şüpheli hakkında TCK’nin 53/(1) maddesindeki güvenlik tedbirlerine hükmolunmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur,”.