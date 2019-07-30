CHP’li Özel açıkladı: Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşinin çifter maaş aldığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarının yakınlarının işe alınmasını engelleyecek ve huzur hakkı ödemesini ortadan kaldıracak kanun teklifi ile ilgili açıklama yaptı.

Kanun teklifinin hazır olduğunu, imzalanma ve Meclis Başkanlığı’na teslim noktasına geldiklerini belirten Özel, şöyle devam etti: “Belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı, üyesi ya da yönetici niteliğinde başka bir görev alması halinde belediye başkanına bu görev dolayısıyla ne adla olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz, diyoruz. Bu huzur hakkını da, ikinci maaşı da ortadan kaldırıyor. Belediye başkanının birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları ile eşi belediyede ve belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak görevlendirilemez. İstisnai memuriyet kadrolarına atanamaz, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olamaz, diyoruz.”

Özel, “Kanun kapsamına, kişinin çocukları, kişinin annesi, babası, kişinin kardeşi, kişinin torunları, kişinin büyükannesi, kişinin büyükbabası, kişinin eşinin annesi ve babası, eşinin kardeşleri yani kayını, baldızı, görümcesi, eşinin büyükannesi ve büyükbabası giriyor. Bunu da netleştirdik. Kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı’na vereceğiz” dedi.

EŞİ DE THY YÖNETİM KURULU’NDA!

Kamudaki çift maaş ödemeleriyle ilgili tartışmaları da değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un durumuna bakalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak dolgun bir maaş alıyor mu, alıyor, ikinci bir maaş ne alıyor, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, çift dikiş mi? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ömer Çelik, AK Parti için çok konuşanlar. Peki evde yalnız yaşamıyor bir de hanımefendi var, Fatma Nur Hanım, değerli eşleri, Fatma Nur Altun hem akademisyen maaşı alıyor mu, alıyor, hem de Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna önerilmişti, bugün baktık ki resmi siteye geçmiş, görevlendirilmiş. Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor. Dört dikiş oluyor da EYT’li neden maaş almadan emeklilik yaşını bekliyor, vicdan mı? Hodri meydan… Reis çıkıp söylese ya herkes tek maaşa dönecek, çift dikiş yok diye. Sadece ve sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın üst düzey bürokrasisindeki 9 bürokrat çift maaş olduğu daha bugün çıktı. Bütün bakanlıklar böyle.”

Özel, ilk imzası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olan 17 maddelik “Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi”ni de hazırladıklarını açıkladı.