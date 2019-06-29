CHP’li Özel: Hani sandıktan kaçmazdı Erdoğan?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği referandum için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bu iş bitmiştir” açıklamasını “Sanki yüzde 70 farkla referandumda halk kararını vermiş gibi konuşuyor. Hani güçlü Meclis olacaktı, Meclis’in hali ortada. Hani yetkiyi alınca Erdoğan, doları, faizi, işsizliği düşürecekti, hepsi fırladı gitti. Ülkeyi yönetemiyor, ülke savruluyor” sözleriyle değerlendirdi.

Cumhuriyet’ten Mahut Lıcalı‘nın haberine göre Özel, Erdoğan’ın sözlerine, “Referandumdaki oy yüzde 50’nin biraz üzerindeydi ve dünya kadar yalanla kandırmışlardı. Hani güçlü Meclis olacaktı, Meclis’in hali ortada. Hani yetkiyi alınca Erdoğan, doları, faizi, işsizliği düşürecekti, hepsi fırladı gitti. Ülkeyi yönetemiyor, ülke savruluyor. Bakanlar Meclis’e kanun teklifi yollamayacaktı, yarışa giriyorlar kanun teklifi yollama konusunda. Millete biz ne söylediysek doğru çıktı, onlar ne söylediyse yanlış çıktı” diye konuştu.

AKP’nin referandum kitapçığını okumaya utandığını kaydeden Özel, vatandaşların Cumhurbaşkanı’nın taraflı olmasından, polemik yaratmasından ve hakaret etmesinden her gün hem siyasi muhataplarına hem de onlara oy verenlere had bildirmesinden rahatsız olduğuna işaret etti.

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Özel, şunları dile getirdi:

“Anketler var. Bugün olsa referandum yüzde 70 ‘hayır’ çıkar. İki sene önce kandırıp da yüzde 51 aldığın referanduma nasıl güveneceksin? Nasıl onun üzerine oturup da ülkeyi yöneteceksin? Hani sandıktan kaçmazdı Erdoğan? OHAL’de anayasa mı değiştirilir? OHAL’de değiştirdiğin anayasayı, bu halde bir kere daha tartışalım diyoruz.”