CHP’li Özel: İstanbul’u kazandık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Özel, “‘Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı’ pankartları astırıyor. Bu elde tutulan kamu gücüyle ‘sivil darbe’ girişimidir” dedi.
Özel şu ifadeleri kullandı: ”
“YSK temsilcimizin 07:35 itibarıyla verdiği bilgi: YSK verilerine göre İstanbul kırmızı. ‘İstanbul’da yüzde 99.45 sandık SEÇSİS’e işlendi. Fark 27.600 CHP önde’ Bu bilgi elimizdeki ıslak imzalı tutanaklarla uyumlu. Lamı cimi yok, İstanbul’u kazandık.”