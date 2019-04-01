CHP’li Özel: İstanbul’u kazandık

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 29 bin oy ile seçimi aldı,

AKP seçim sonucunu tanımayarak

AA eliyle gerçeği gizliyor ve

"Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı" pankartları astırıyor.

Bu elde tutulan kamu gücüyle

“SİVİL DARBE” girişimidir