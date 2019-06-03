CHP’li Özel: Yurttaştan Osmanlı tokadı beklediler, demokrasi tokadı yediler

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine günler kala AKP’nin ayrıştırıcı söylemleri tepki çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Burası bir diğer adıyla ‘İslambol’. Burası Konstantinapol değil ama böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var” şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel BirGün’e konuştu. Özel, “31 Mart öncesi ‘zillet ittifakı’ diyorlardı. Kendi kullandıkları o çirkin dilin hem esiri hem de mağlubu oldular” dedi.

Bu üslupla kaybetmeye mahkûmlar

“Bugün Erdoğan’ın dile getirdiği, İstanbul, İslambol’dur ya da Konstantinapol olur gibi bir takım çağrışımlar yapmak İstanbul’u anlamamanın tezahürüdür” diyen CHP’li Özel, söz konusu üslubun çirkin ve ayrıştırıcı olduğunu belirtti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun, kimseyi ötekileştirmeden ‘İstanbul İttifakı’ dediği bir anlayışla seçimi kazandığını vurgulayan Özel, “Karşısındakiler de tam olarak bugün yaptıkları gibi bir dil ve üslup kurdukları için kaybetmişlerdi. Mesela 31 Mart öncesi ‘zillet, terörist, çöp’ diyorlardı. Ama bu çöp, çukur siyasetinin içinde kendileri perişan oldular. Kendi kullandıkları o çirkin dilin hem esiri hem de mağlubu oldular. Günlerdir ‘Zilletçilere Osmanlı Tokadı vurulacak’ derlerken, bu söylemleri reddeden İstanbullular bunlara demokrasi tokadı vurdu. O yüzden bu dil 31 Mart’ta kaybetti, 23 Haziran’da da kaybetmeye mahkûmdur” ifadelerini kullandı.

Bu zehirli dile sarılıyorlar

31 Mart sonrası AKP cephesinin “Söylemimizi yumuşatacağız” dediğini hatırlatan Özel, “Süleyman Soylu uzunca bir süre sustu. Bugün 31 Mart öncesi söylemlerini kullanmıyor. Örneğin ‘Teröristlerle iş birliği yapan Saadet Partisi haindir’ derken bugün onlara ‘Saadetli kardeşlerimizin oylarına talibiz’ demeye başladı. Ama bu taktik, bu anlayış, daralan zaman ve gerilen sinirleriyle birlikte yine onların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bugün uzunca bir süredir ‘Beka’ lafı etmediklerini görüyoruz. Ama anketlerde de sonucun kendi lehlerine gelişmediğini görünce son bir panikle yine bu zehirli dile sarılıyorlar” diye konuştu.

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İstanbul tüm medeniyetlerin kentidir

“Ekrem İmamoğlu’na Yunan, Pontus demek, bunları da hakaret maksatlı söylemek her yönden tehlikelidir” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisi, ayrılıkçı bir söylem. İstanbul bütün medeniyet ve dinlerin kentidir. İstanbul’u İstanbul yapan da zaten bunları bir arada tutabilmesidir. Bunlardan birinin diğerine üstünlüğünü vurgulayan düşmanca söylemler üreten bir dil İstanbul’u ne anlar ne de kucaklar. Zaten 25 yıldır yönetemedikleri de ortada. İstanbul’dan çok şey kazandılar ama kendileri bir şey kazandırmadı.

Son 20 gün zorlu geçecek

Bunların bir gözü ankette diğeri İstanbul’un üstünde. Bir elleri her türlü fitne ve fesatın fitili için hazır bulunuyor. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananları unutmamak gerekiyor. Mesela tüm ülke önünde yapılan programı nasıl montajlayıp servis ettiklerini gördük. Binali Yıldırım’ın yanına gelen bir gence kurgu olarak ‘Çünkü çaldılar’ dediğini hatırlamak gerekiyor. Bir şehit cenazesinde bir elini tabuta koyup öbür eline mikrofon alıp camilerde propaganda yapan Erdoğan’ı ve son 30 günde iftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürenleri unutmamak gerekiyor. Son 20 gün zorlu geçecek ama İstanbul’u bu anlayıştan kurtarmak isteyen herkesin bundan sonrası için moralini yüksek tutarak mücadele etmesi gerekiyor.”