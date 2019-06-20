CHP’li Özel’den anket uyarısı: Yalvarıyorum…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde açıklanan anket sonuçlarında CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde gösterilmesinin ‘rehavetine kapılmaması gerektiği’ konusunda uyarı yaptı.

Özel, paylaşımında “Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın” diyerek, “Bu seçim öyle yüzde 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak. Sonuna kadar çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımını “Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz” şeklinde sonlandırdı.