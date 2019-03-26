CHP’li Özel’den Süleyman Soylu’ya: Ey hadsiz, elinden geleni ardına koyma

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’ye ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, “Her bir belediye meclisi üyesi temiz kağıdı almış, mahkemesi yok denmiş, YSK, onayı vermiş, aday olmuş. Ey hadsiz Süleyman! Elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan!” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlediği mitingde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine tepki gösterdi.

Özel, “İpe sapa gelmez yalanı dizmişler. Her bir belediye meclisi üyesi temiz kağıdı almış, mahkemesi yok denmiş, aldığı ceza yok denmiş hakkında suçlama yok denmiş, YSK’ya başvurmuş. YSK, onayı vermiş, aday olmuş. Devletin arşivlerini çıkarıyor Süleyman Soylu. O istihbaratın 50 yıl önce yapılması da ayıp, 50 yıldır saklanması da ayıp, Süleyman Soylu tarafından siyasete alet edilmesi ise rezalet. Süleyman Soylu’nun verdiği belgelerde ne var? Adam İstanbul’da bir dernek gecesine katılmış 1969’da, bir mitinge katılmış, bir düğüne katılmış. Bunun terör örgütüyle irtibatı var diyorlar. Derin devletin yaptığı istihbaratı, bugün siyaset için kullanıyor ve başta Mansur Yavaş, başta Ankara seçmenini korkutmak yetmedi, şantaj yaparak diyor ki Süleyman Soylu, ‘Seçilseler de görevden alırım’. Hani seçimle gelen seçimle gidiyordu. Hani milli iradeydi. Hani senin 4 tane bakanın hırsızlıkta suçüstü yakalandığında, bir yerel seçim kazandığında bile, ‘milli irade bizi akladı’ diyordunuz. Bak Süleyman Soylu Efendi, milli iradeyi, Ankaralı seçmenin iradesini, Türk milletinin iradesini sana ezdirmeyiz. Ey hadsiz Süleyman! Karşında ezeceğin karınca yok, kendini dev görme. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ey Süleyman, dün küfrettiğine bugün emir eri olan Süleyman, dün sövdüğünün bugün yanında postası olan Süleyman, sana söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları, anayasal haklarını kullanarak gidip özgürce oylarını senden de senin saraydaki reisinden, onun bekçisi Bahçeli’den de korkmadan kullanacaklar. Hadi bakalım, elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan” ifadesini kullandı.

“SEÇİLMİŞLERE VE SEÇECEKLERE LAF EDEMEZSİN”

Özel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Amasya’da kullandığı ifadelere ilişkin olarak, “Çıkmış kendinden olmayan herkese ‘adi’ diyor. Öyle bir Bakanlar buldu ki Tayyip Erdoğan, adeta Esirler Kurulu. Hepsini bir tarafından esir almış. Tarım Bakanı’yla, Sanayi Bakanı arasında kan var. Varank’ın ağabeyi 15 Temmuz gecesi şehit oldu, Tarım Bakanı’nın ağabeyi 16 Temmuz günü tutuklandı, rektörlükten alındı. Şimdi Tayyip Erdoğan, bunları esir etmiş ya, bu da sahibinin yanında karşı tarafa saldırıyor. Tutmuş, hepimize adiler diyor. Tarım Bakanı, haddini bilsin. Seçilmiş değil, atanmıştır. Sarayın kuludur, kölesidir, teknisyenidir. Seçilmişlere ve seçeceklere laf söylemek haddi değildir. Hiçbir seçmenimiz adi değildir. Bir adilik varsa onun kendisidir, söylediği sözleridir” ifadesini kullandı.

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