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28.03.2019
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CHP’li Öztrak: Böyle bir kampanya süreci daha önce hiç görmedik

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’da, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Gündem ve seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, CHP olarak, ‘Martın sonu bahar’ sloganı ile güzel bir kampanya ile başladıklarını belirterek, Böyle bir kampanya süreci daha önce hiç görmedik” dedi. AKP’nin yürüttüğü seçim kampanyasının adaletsiz ve seviyesiz olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

“Güya icra görevini yerine getirsinler, siyasete bulaşmasınlar, milletin dertlerini çözsünler diye seçilmişlerden atanmış hale getirilen bakanlar, devlet imkanları ile meydanlara sürüldü. Yani Tekirdağ’a gelen bakan sayısına bakın. Ama şöyle de bir sorun var. Kumpasçılar, işi sahte gazete ve broşür bastırarak Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve ardında Kuva-i Milliye ruhu olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir zaman yan yana gelemeyecek mesajları partimize mal etmeye çalışıyorlar. Gün geçmiyor ki ortaya bir mesaj çıkmasın, ortaya bir broşür çıkmasın. Bu mesajlarla, bu broşürlerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir ilgisi yoktur.”

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Öztrak, ekonomi ve işsizlik konusuna değinerek, “Ekonomi durdu, pahalılık azdı, tencereler boşaldı, konkordatolar, iflaslar, intiharlar aldı başını gitti. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı. Öyle 8 milyon deyip geçmeyin, bu dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan daha fazla bir rakamdır. Üniversiteli işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde, işte böyle bir felaketten, böyle bir krizden bahsediyoruz” dedi.

KaynakDHA
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