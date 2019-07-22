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22.07.2019
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CHP’li Öztrak: İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştığı belirterek, "İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’de basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında iktidarın kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştığına dikkat çeken Öztrak, gazetecileri fişleyen SETA raporuna değindi. SETA raporunun bir utanç belgesi olduğunu vurguayan Öztrak, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir radyo programına katıldığını belirterek, “Röportajı yapan gazetecilerin radyodaki programı jet hızıyla yayından kaldırıldı. Gazeteciler işinden oldu. Çalıştığı radyoyu eleştiren bir başka gazeteci de radyo ile yollarını ayırdı. Saray, eski Başbakan’ın eleştirilerine daha tahammülü yok” dedi.

Öztrak şöyle devam etti: “RS FM Rusya’nın Sesi Radyosu’nda yaşananlar, Türk ve Rus sarayları arasındaki şahsi dostlukların ulaştığı seviyenin ve basın özgürlüğü konusundaki ortak anlayışlarının en büyük örneklerinden birisi oldu. İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor. Korku arttıkça da kendisine muhalefet edenler üzerindeki baskısını artırıyor.”

“İKTİDARIN KÜÇÜK ORTAĞI BU SÖZLER HAKKINDA NE YORUM YAPACAK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı ‘’Halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” ifadelere tepki gösteren Öztrak, “Bu zat Uğur Mumcu’ya, Nazım Hikmet’e, Türkan Saylan’a, Bahriye Üçok’a hakaret eden bir kendini bilmezdir. Yetmiyor Ormancılık Günü ile 30 Ağustos’u aynı kefeye koymaya çalışıyor. Ruh hallerini ve zihniyetlerini her geçen gün ortaya koyuyorlar. 30 Ağustos Ulusumuzun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırdığı bir tarihtir. 30 Ağustos dünyanın tüm mazlum uluslarına yön gösteren Kurtuluş Savaşı büyük zaferimizin yıl dönümüdür. İktidar partisi ne yapacak takip edeceğiz. Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz” diye konuştu.

‘HUKUK DEVLETİNDEN NASIL UZAKLAŞILDIĞINI İZLEDİK’

TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatile girdiğini hatırlatan Öztrak, “Böylece 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra kurulan tek adam rejiminde Meclis’in yemininden sonraki ilk yasama yılı sona ermiş oldu. Daha güçlü bir kuvvetler ayrılığı iddiasıyla getirilen bu sistemin tek bir kişiyi güçlendiren rejim olduğu, bu yasama yılının sonunda tecrübeyle ortaya çıktı. Son anayasa değişikliği ile TBMM’nin yetkilerinin nasıl kısıtlandığını, gazi meclisin nasıl etkisizleştirildiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin fiilen nasıl ortadan kaldırıldığını hep birlikte gördük. Yine bu dönemde çağdaş demokratik standartlardan, hukuk devletinden nasıl uzaklaşıldığını da hep beraber izledik” dedi.

‘100 ÖNERGEDEN SADECE 6’SI ZAMANINDA CEVAPLANMIŞ’

Parlementonun 21’inci döneminde milletvekillerinin iktidara sorduğu her 100 yazılı sorudan 87’sinin zamanında cevaplandırıldığını anımsatan Öztrak, “AK Parti’nin iktidar olmasından sonra 22’nci dönemde bu oran 63’e gerilemiş, 23’üncü dönemde yüzde 50’ye düşmüş, 24’üncü dönemde yüzde 22’ye, 25’inci dönemde de yüzde 7’ye kadar gerilemiş. 26’ncı dönemde yüzde 11 olmuş, 27’nci dönemde ise bugüne kadar milletvekillerinin iktidara sorduğu her 100 önergeden sadece 6’sı zamanında cevaplanmış. Soruların yüzde 33’ü zamanı geçtikten sonra yanıtlanmış, yüzde 55’ine ise yanıt yok” şeklinde konuştu.

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