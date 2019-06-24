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25.06.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'den 'erken seçim' değerlendirmesi

CHP’den ‘erken seçim’ değerlendirmesi

CHP'li Öztrak, dün yeniden gerçekleştirilen İBB seçimine ilişkin konuştu. "İmamoğlu, bütün İstanbul'un başkanı olmuştur" diyen Öztrak erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Türkiye seçimlerden yorulmuştur. Seçimsiz dört yıl önemli bir fırsattır" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Dün yeniden gerçekleştirilen ve Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İBB seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, “Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın İmamoğlu bütün İstanbul’un başkanı olmuştur. Bu seçimin kazananı İstanbul’un vicdanıdır. Artık İstanbul’da da Türkiye’de de her şey çok güzel olacak” dedi.

24 Haziran 2018 seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Öztrak, “24 Haziran seçimlerine girerken milletimize ‘Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin’ denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada” ifadelerini kullandı.

“MİLLET ARTIK YORULDU”

“İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir” diyen Öztrak, “Türkiye son 5 yıllık süreçte 8 ayda bir sandık başına gitmiş. Millet artık bu seçimlerle yoruldu” diye konuştu.

“TEK ADAM PARTİ DEVLETİNE GEÇTİ, KRİZ DERİNLEŞTİ”

“Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı” diyen Öztrak, “Son bir yılda 7 paket açıkladılar, krizini bu kez de teğet geçeceğini söylediler, yanıldılar. Tek adam parti devletine geçip, parlamentoyu geri plana ittikten sonra ekonomik kriz daha da derinleşti. Fatura vatandaşa çıktı. İşsizlik 4 puan arttı. Artık seçim bitti gerçek gündeme geri dönmenin zamanı bitti. Şimdi görevini yapma sırası iktidarda. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“SARAY KAYBETTİĞİ BELEDİYELERDE BASKI OLUŞTURMAMALIDIR”

Öztrak, şöyle devam etti: “Hâlâ açıklanmayan 5 yıllık Kalkınma Planı Meclis’e gelmelidir. Alınacak önlem ayakları yere basan bütüncül ve kapsamlı bir program olmalıdır. Bu şans, bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Demokrasi ve hukuk devleti güçlendirilmelidir. Saray, kaybettiği belediyelerde baskı oluşturmamalıdır.”

ERKEN SEÇİM

Erken seçim tartışmalarına ilişkn açıklamalarda bulunan Öztrak, “Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Seçimsiz dört yıl önemli bir fırsattır. Herkes işine odaklanmalıdır” dedi.

İLÇELERDEKİ OY ARTIŞI

Dün yapılan seçimlerde İmamoğlu’nun ilçelerdeki oy oranını artırmasına ilişkin şunları söyledi: “İlçelerdeki artış, İstanbul genelindeki artış artık İstanbulluların kendi sesini duymayan ve milletin iradesini masa başında gasp eden, mazbataya el başında el koyan, Türk seçim tarihinde görülen en büyük haksızlık olan 31 Mart sürecinde yaşananlara cevaptır. Millet sesini duyurmuştur.”

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