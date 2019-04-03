CHP’li Öztrak: Ortada kaotik bir durum var

YSK’nin gece saatlerinde yaptığı toplantıda alınan kararı eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ortada kaotik bir durum var” dedi. Öztrak, İstanbul’un 12 ilçesinde itirazların reddedildiğini 18 ilçesinde ise karar sürecinin devam ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.



Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Dün itiraz sürecini başlatırken sarf ettiği sözler endişelerimize artırmıştır. Bize operasyon çekiliyor, şaibeli seçim gibi laflar iktidar partisi genel başkan yardımcısının söylememesi gereken sıkıntılı sözlerdir. Kazansalardı Ali İhsan Yavuz bu sözleri sarf edecek miydi? Seçimlerde şaibe var demesi trajikomik bir durum. Bu söylem son derece tehlikeli diğer söylemlere de yol açıyor. Havuz medyasında yer alan sandık darbesi ikinci gezi gibi ifadeler ülkede kutuplaşmayı başlatacak ifadeler.

Tüm parti yetkilileri bu süreçte sorumlu sözler sarf etmek zorunda. CHP olarak itiraz mekanizmasının kullanılmasına karşı değiliz. İtiraz iyi niyetli olmalı, hukuka uygun olmalı. Bu çerçeveyi anayasa, YSK kararları belirleyecek. YSK’nın 214/11099 sayılı kararı var. Delilsiz itirazlar YSK’nın itibarıne gölge düşürür ve belirsizliği artırır denmiş. Bu defa görüyoruz ki YSK gece yarısı yaptığı toplantıda bu kararın arkasında durmadı. Kendi kararına sahip çıkamadı. Hakimler siyasi baskılara boyun eğmemeli.

Dün akşam alınan bu kararla 2014 yılında alınan daha önceki karara aykırı olarak ilçe seçim kurulları yeniden tam sayım yapılmasını veya geçersiz oyların sayılmasını kabul ederken diğer bazı ilçelerde reddedildi. Ortada kaotik bir durum var. YSK bunu sayma kararı alanlar saymaya devam edecek, diğerleri daha önceki kararları dikkate alacak. Bu ne demek? Hukuksuzluk başladıysa devam edin ama başlamadıysa hukuka geri dönün. Bu kolay kolay vicdanlara sığacak bir gelişme değildir.

İTİRAZ SÜRECİNDE SON RAKAMLAR

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye belirsizliği kaldıramayacak bir noktadadır. İstanbul’da 12 ilçede ret, 5 ilçede tam sayım, 3 ilçede sayım bitti, 1 ilçede ise 10 sandıkta sayım kararı alınmış. 18 ilçede karar süreci işliyormuş.

Seçim sonrasında muazzam bir algı operasyonu yürütülüyor. Sandıklardaki sayımlar bitince Yavaş ve İmamoğlu seçilmiş başkanlar olarak ortaya çıktı. Kabaca 27 bin oy farkından söz etmiştik ertesi sabah YSK Başkanı da açıklamak zorunda kaldı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde süreç devam ediyor. İlginç olaylar yaşıyoruz. Bir ilçede iktidar partisinin lehine çıkan oyları dikkate aldı. Millet İttifakı lehine çıkan oyların dikkate alınmamasına itiraz ettik.

Bugün enflasyon rakamları geldi. Fahiş artış devam ediyor. Alınan tüm önlemlere rağmen enflasyon hala çok yüksek. Ekonomi olağanüstü yavaşlamış vaziyette. Belirsizliği bitirip gündeme dönmek zorundayız. Bugünün işi ekonomik krizle borçla ilgili sorunların çözme zamanıdır.

3 İLÇEDE SAYIM BİTTİ

Arkadaşlarımız ilçe seçim kurulundan gelen rakamları hızla giriyor. Bizim elimize gelen verilere göre Adalar, Eyüp ve Büyükçekmece’de sayım bitti, büyük farklar yok. CHP lehine olan bir takım sayımlar ortada. Ben sonuçların çok fazla değişeceğini sanmıyorum.”