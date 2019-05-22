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23.05.2019
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CHP’li Öztrak: Sadi Güven’in açıklamasının son kısmını okumak yeterli

birgun.net birgun.net

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Öztrak yaptığı açıklamada, “Sadi Güven’in açıklamasının son kısmını okumak yeterli. ‘Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur’ diyor. Buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir?” ifadelerini kullandı.

Öztrak’ın açıklamasından satırbaşları: 

“YSK’nin kararının tamamını okumaya gerek. Sadi Güven’in açıklamasının son kısmını okumak yeterli. ‘Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur’ diyor. Buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir?

“Seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine aykırı olmuştur.”

“Bugün bize ahlak dersi verenlere şunu söylemek isterim, bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunu faili de maalesef Saray’dır.”

“YSK kararının herhangi bir yerinde çalma çırpma gibi bir ifade yer almamıştır. Şimdi bu “çalma çırpma” diyenler milletin karşısına çıkıp ne söyleyecektir.”

“Buna imza atan YSK üyeleri bu elleri nasıl temizleyecekler, evlatlarının yüzlerine nasıl bakacaklar.”

“Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu’nun belediye başkanı olduğunu göstermektedir. Ben 23 Haziran’da İstanbulluların Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir ders vereceklerine inanıyorum.”

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