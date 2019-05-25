CHP’li Öztrak: YSK, çalınanın oy değil mazbata olduğunu ilan etmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli karara yönelik, “YSK bu kararı ile çalınanın oy değil, mazbata olduğunu aslında ilan etmiştir” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin açıklama yaptı.

YSK’nin açıkladığı gerekçeli karara ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, “Sandığa yapılan bu darbenin ağır sorumululuğu iktidarın sırtınadır. Sadece İmamoğlu’nun CHP’nin, İstanbulluların ramazanda hakkı yenmiştir. Bu hukuk cinayetinin faturası hepimize çıkmaya devam ediyor. Sandıkta kaybedilen seçimin masa başında kazanılması için düğmeye basılan 1 Nisan’dan bu yana 52 gün geçti. 1 Mayıs’tan YSK’nın gerekçeli kararının açıklandığı güne kadar Türk Lirası yabancı paralar karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Ekonomideki bu bozulmanın sebebi tekrarlanan İstanbul seçimleri” ifadelerini kullandı.

“AKP 6 Mayıs’ta iptal edilen seçimden bir gün sonra 7 Mayıs’ta bir broşür devreye soktu” diyen Öztrak, “Kısa kararda olmayan ifadeler bu broşürde var ve bu ifadeler gerekçeli karara eklenmiş. 250 sayfasının önemli kısmı muhalefet şerhi, 200 sayfası bir sürü tespit. 12 sayfa var. 12 sayfayı da 7 üye yazamamış. Bu minareye bir türlü kılıf bulamamış onu da Saray yazmış bunların eline vermiş onlar da imzalamışlar” diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven’in “Usulsüz atanmış sandık kurulu başkanlarının seçimin sonuca tesir ettiğine dair bir bulgu olmadığından ben bu karara katılmıyorum” dediğini aktaran Öztrak, ayrıca gerekçeli kararda, “İstanbul’da oyların çalındığına dair de hiçbir ifade” olmadığına dikkati çekti.

“BU YALANIN ÖMRÜ ÇOK KISA”

Öztrak, “YSK bu kararıyla çalınanın oy değil, mazbata olduğunu aslında ilan etmiştir. Bu arada sarayın ‘elimizde’ dediği hırsızlık görüntüleri de bir türlü ortaya çıkmıyor, bekliyoruz. Bir türlü ortaya çıkmıyor. Madem böyle görüntüler var diyorsunuz, bunu mutlaka kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Sarayın İstanbul adayı da ‘Benim bu görüntülerden haberim yok’ diyor. Bence bu yalanın da ömrü çok kısa” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞSİZLERİMİZİN SAYISI 8,5 MİLYONU GEÇTİ”

25 günde milli gelirin 81 milyar dolara düştüğünü vurgulayan Öztrak, şöyle konuştu.

“İşsizlerimizin sayısı 8,5 milyonu geçmiş. Resmi işsizlik oranımız Suriye’yle aynı seviyede. Kendilerini yakıyorlar, köprüden atlıyorlar, yaşamlarına son veriyorlar. ‘Varlıklı kişiler 50 kişi alsa sorun çözülür’ diyorlar. Siz yaptığınız hatalarla tüketici güvenini yerlerde süründüreceksiniz, bu işletmelerde mallarını satamayacaklar. Bunu nereye kadar sürdürecekler? Sorumlu tamamen kendileri.”

“SOSYETE DAMAT KAYINPEDERDEN GERİ KALMIYOR”

“Yatırım ve üretim olan yerde istihdam olur” diyen Öztrak, “Bırakın istihdamı son bir yılda 811 bin kişi çalıştığı yerden ayrılmış. Sosyete damat, kayınpederden geri kalmıyor. ‘Haziran ayında cari denge fazla verecek’ diyor. Övünüyor. Ekonomi daralıyor, ithalat düşüyor, ‘cari fazla veriyorum’ diye övünüyorsun. Damadın bu hali ‘mektepleri kapatsak eğitimi ne güzel idare ederiz’ diyen bakanın haline benziyor” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN RANTININ PEŞİNDELER”

Öztrak açıklamalarına şöyle devam etti: “Ne oldu 3600 ek gösterge? Tık yok. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarını düzeltecek çözümler nerede? Milletin dertlerine sırtını çevirmiş durumdalar. Bir tek İstanbul’un rantının peşindeler. İhale ve yandaş vakıflar üzerinden kurdukları düzeni devam ettirme peşindeler.”

