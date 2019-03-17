17.03.2019
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CHP’li Öztrak: 1946’dan bu yana gördüğümüz en adaletsiz seçim süreci

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimlere sayılı gün kaldığını belirttiği konuşmasında “Saray iktidarı çok partili yaşama geçtiğimiz 1946’dan bu yana gördüğümüz en adaletsiz ve en seviyesiz seçim sürecini yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Öztrak, ”Saray iktidarının yalanı doğruymuş gibi anlatan ve toplumu kutuplaştıran popülist kampanyası artık vicdanların kaldırmayacağı bir seviyeye ulaştı” diye konuştu.

‘TERÖRİSTİN GÖRÜNTÜSÜNÜ BÜTÜN KANALLAR GÖSTERDİ’

Öztrak, Erdoğan’ın Tekirdağ mitinginde Yeni Zelanda’daki katliam videosunun insanlara izlettirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu filmi terörist, kendi propangandasını yapmak için çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan AK Parti Genel Başkanı da bu teröristin değirmenine bu filmi göstererek su taşıdı. Çorlu’da tren kazası olur yayın yasağı getirirler, Gebze’de viyadük çöktüğünde ambulans daha oraya ulaşmadan yayın yasağı getirirler. Ankara’da tren kazası olur yayın yasağı getirirler; ama bütün dünya bu görüntüleri sosyal medyadan temizlerken biz de Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş AK Parti Genel Başkanı, bu filmi mitingde millete izletti, bütün kanallar da canlı yayında bu filmi yayınladı. Ben buradan bu filmi o meydanda milletimize izleten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’na soruyorum; siz bu kanlı katliam görüntülerini torunlarınıza izletir miydiniz? 3-5 oy almak için bunu yapmaya değer mi?”

‘PARTİ GRUPLARINA DAVETTE BULUNULMAMASI ANLAŞILIR DEĞİL’

TBMM’de insanlık dışı olaya karşı tüm siyasi parti gruplarının ortak tepki gösterdiğini hatırlatan Öztrak, “Böyle günlerde birlik olmamız, dosta, düşmana karşı birliğin ve beraberliğin gücünü göstermemiz gerektiğinin, Gazi Meclisimiz her zaman bilincinde olmuştur. Ama bu acı olay üzerinden hala siyasi rant devşirme arayışındalar. Devletin resmi uçağı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısını, Dışişleri Bakanını Yeni Zelanda’ya gönderirken Gazi Meclisimizde yer alan hiçbir siyasi parti grubuna davette bulunulmaması anlaşılır gibi değildir. Uçaktaki basın mensuplarının çokluğu, bu vahim hadise üzerinden oy devşirme niyetinin sürdüğünü göstermektedir.  Bakalım bu hadise üzerinden kaç tane post çıkarılacaktır” dedi.

Öztrak, CHP olarak 3 arkadaşlarını taziye ve incelemelerde bulunmak üzere Yeni Zelanda’ya göndereceklerini belirtti.

NEVRUZ İÇİN PROVOKASYON UYARISI

Öztrak, 21 Mart nevruz bayramının yaklaştığını da hatırlatarak, “21 Mart nevruz kutlamalarında ülkemizde ciddi provokasyonlar olacağına dair duyumlar alıyoruz. Bu çerçevede CHP olarak örgütlerimizi olası provokasyonlara karşı yazılı olarak uyardık. Vatandaşlarımızı da aynı şekilde 21 Mart’ta olası provokasyonlara karşı uyarmak istiyoruz” dedi.

KaynakDHA
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