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28.05.2019
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CHP’li Öztrak’tan Erdoğan’a: O videoyu bekliyoruz

CHP'li Öztrak, gerekçeli kararın herhangi bir yerinde 'hırsızlık' yazmadığını belirterek, "AKP Genel Başkanı 3 Nisan'da çıktı, 'hırsızlığın videosu var' dedi. O videoyu bekliyoruz. Hırsızlık varsa şu videoyu göstersinler" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzendi.

Öztrak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59’uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “CHP olarak biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Tankla yapılsa da karşıyız, olağanüstü halle yapılsa da karşıyız, YSK eliyle de yapılsa karşıyız” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi oy toplamaya çalıştığını belirten Öztrak, “Dünyanın hangi yerinde bir Cumhurbaşkanının hem de ekonomide ciddi bir kriz varken, bir belediye başkanlığı için kendini ortalara atıp oy istediği görülmüştür? Dünyanın hangi yerinde Cumhurbaşkanı kaybettiği seçimler üzerinden mızıkçılık yapmaktadır? Cumhurbaşkanı dediğin parti veya belediye başkanlığına talip olmaz. Cumhurbaşkanı devleti yönetmeye, birliğini beraberliğini korumaya talip olmalıdır” diye konuştu.

“İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZ FARKI GÖRSÜN”

Öztrak, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde seçildiğini, görev yaptığı 18 gün boyunca israfa ‘dur’ dediğini aktardı. İmamoğlu’nun mazbatasına el konulduğunu vurgulayan Öztrak, “İstanbul’da su faturasında yapılan indirim ile her ailenin cebine yılda 540 lira katkı yaptı. Öğrencilerin ulaşım ücreti 85 liradan 40 liraya indirildi. Sadece dini bayramlarda değil milli bayramlarda da toplu ulaşım araçları bedava yapıldı. Bunlar sadece 18 günde yapıldı. İstanbullu vatandaşlarımız bir de önümüzdeki 5 yıllık icraat dönemini düşünsünler ve farkı görsünler” dedi.

“ANKARA’DA CİDDİ TASARRUFLAR SAĞLANMAYA BAŞLANDI”

Ankara’da son 1,5 ayda kaynakların Ankaralılar için kullanılmaya başlandığını ifade eden Öztrak, “Ankara’da ‘talana dur’ denildi. Ankara’da nasıl bir araç saltanatı kurulmuş, tüm Türkiye gördü. AK Parti’nin metal yorgunu belediye başkanı, bedenini devasa lüks ciplerde dinlendiriyormuş. Bunlara bu cipler hangi sıfatla tahsis edilmiş? Kamuda böyle bir usül yok.  Biz milletvekili olarak yeniden seçilmesek TBMM’nin kütüphanesinden aldığımız kitabı bile iade etmemiz hemen talep edilir. Ama nasıl olmuşsa 3 koca cip görevden alınan başkanın altında yıllarca kalmış. Yine Ankara’da ihalelerde şeffaflık sağlanınca ciddi tasarruflar yapılmaya başlandı. 3 yıl önce 1 trilyona bağlanan ihale bu yıl 188 milyona bağlandı” diye konuştu.

“DERİN KRİZİN SORUMLUSU SARAY YÖNETİMİ”

Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanlarımız işsizlikten kendini yakar hale geldiyse kimse itibardan bahsedemez. Bu iktidarı kaç kez uyardık. Üretime dönmek yerine sıcak paraya yaslanmaya devam ettiler. Şimdi sorumluluktan kaçmak için dış güçler saldırıyor diye bir masal anlatıyorlar. Bu masalları bıraksınlar. Bugün yaşadığımız derin krizin tek sorumlusu saray yönetimidir. Damadını bakan yaptı. Eş, dost çocuklarını bakan yardımcısı yaptı. Damat iş başına geldiğinden bu yana Türk Lirası’ndaki değer kaybı yüzde 20’yi aştı. Damat bakan iş başına geldiğinde ülkenin borç temerrüd primi 303’tü, şimdi 516. Bu kriz seviyesidir. Sosyete damat iş başına geldiğinde enflasyon yüzde 10’du, şimdi yüzde 20. Herhalde bu damadı ekonominin başına dış güçler atamadı, kayınbabası atadı.”

“VİDEOYU BEKLİYORUZ”

“İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı bir kez daha milletimizin oylarıyla o makama oturacaktır” diyen Öztrak, “Gerekçeli kararın herhangi bir yerinde, herhangi bir hırsızlık ifadesine rastlanmıyor. AKP Genel Başkanı 3 Nisan’da çıktı dedi ki, ‘hırsızlığın videosu var’ dedi. O videoyu bekliyoruz. Hırsızlık varsa şu videoyu göstersinler. Hırsızlık yok, şaibe yok… Milletin hakkı yenmiştir. Millet esas büyük cevabı 23 Haziran’da verecektir. Milletin vicdanı bu haksızlıklara geçit vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

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