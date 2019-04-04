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04.04.2019
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CHP’li Öztrak’tan oyların yeniden sayımına ilişkin açıklama

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin "Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok" dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak “YSK’dan 21 ilçede sayım kararı çıktı. 5’inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da oyların yeniden sayımıyla ilgili yeni kararlar aldı. Oyların yeniden sayılacağı ilçe sayısı 21’e yükseldi. 18 ilçedeki itirazlar ise reddedildi.

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak “Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5’inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok” dedi.

İtiraz sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaması halinde sandığa olan güvenin sarsılacağını belirten Öztrak, “YSK’nın gece yarısı kararı da çok sağlıklı karar değildir” eleştirisinde bulundu.

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