CHP’li Öztrak: “YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nin güncelleme gerekçesiyle veri akışını kestiğini açıkladı. Öztrak, sayımın ortasında veri akışının kesilmesinin normal olmadığını belirtti.

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Öztrak yaptığı açıklamada “Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar. Sorunun çözüleceğini umut ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Gerekçesine güncelleme diyorlar, bu ne demek, anlayabilmiş değiliz” dedi.

‘NEDEN OLDU BİLMİYORUZ’

YSK’dan 19:36’dan itibaren 56 dakika boyunca siyasi partilerin veri girişi durdu.

Sözcü’nün haberine göre, konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK Başkanı ile görüştüklerini belirterek, “Başkan bize kendisinin de bunun neden böyle olduğunu bilmediğini teknik ekibe kontrol ettirdikleri söyledi. Bize bu konuda bir rapor hazırlanacağını da bildirdi. Raporu bizimle de paylaşmasını istedik. Şu an da veri girişi başladı” diye konuştu.