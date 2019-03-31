8.1 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'li Öztrak: "YSK'dan veri akışı durmuş vaziyette"

CHP’li Öztrak: “YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette”

birgun.net birgun.net

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nin güncelleme gerekçesiyle veri akışını kestiğini açıkladı. Öztrak, sayımın ortasında veri akışının kesilmesinin normal olmadığını belirtti.

İlginizi çekebilir:  Urfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandı

Öztrak yaptığı açıklamada “Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar. Sorunun çözüleceğini umut ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Gerekçesine güncelleme diyorlar, bu ne demek, anlayabilmiş değiliz” dedi. 

‘NEDEN OLDU BİLMİYORUZ’

YSK’dan 19:36’dan itibaren 56 dakika boyunca siyasi partilerin veri girişi durdu.

Sözcü’nün haberine göre, konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK Başkanı ile görüştüklerini belirterek, “Başkan bize kendisinin de bunun neden böyle olduğunu bilmediğini teknik ekibe kontrol ettirdikleri söyledi. Bize bu konuda bir rapor hazırlanacağını da bildirdi. Raporu bizimle de paylaşmasını istedik. Şu an da veri girişi başladı” diye konuştu.

- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu Twitter biyografisini güncelledi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde...
Devamını Oku

Theresa May’in mirası

birgun.net -
Patrıck Cockburn Alman bir generalin söylediğine göre terfi...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’ın yeni makamı bodrum katta

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım'a, TBMM'de yeni makam odası...
Devamını Oku

Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapıyor. Öztrak'a Onursal...
Devamını Oku

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan çağrı!

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu...
Devamını Oku

Neyi seviyorsak neyi istiyorsak onu yaptık

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Bu sene 20.yılını kutlayan grup Pitch Black Process, Hayko Cepkin’in konuk olduğu...
Devamını Oku

CHP’nin Siverek adayı Bucak yeniden gözaltına alındı

birgun.net -
Urfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp...
Devamını Oku

Mumlar kendiliğinden sönmüyor!

UĞUR KUTAY -
DzIga Vertov’un sinemayla ilgili çalışmalarda hâlâ ‘gerçekçi sinemanın öncüsü’, hatta ‘gerçekçilik...
Devamını Oku

Erdoğan’a “Reisim” diye seslenen eski CHP’li Milas adayı kaybetti

birgun.net -
CHP’den ayrılıp AKP’den Muğla Milas Belediye Başkan Adayı olan Barış Saylak seçimi...
Devamını Oku

Moody’s’den ‘döviz rezervi’ uyarısı

birgun.net -
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşüşün kredi notu açısından negatif olduğu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi