CHP’li Serter: Sporda sıkıyönetim yasası kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, Sporda Şiddet Yasası’nın İmamoğlu korkusunun eseri olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, bu hafta TBMM gündemine gelecek olan Sporda Şiddetin Önlenmesi yasasıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. AKP’nin, bu yasa için destek isteyen Grup Başkanvekillerine seslenen Serter, “Statlar, spor maçları bu ülke insanlarının özgürce bir araya geldiği alanlardır, kendi insanlarınızdan korkmayın,” dedi.

Sporda şiddeti önlemenin toplumsal kutuplaşmayı arttırarak değil dayanışmayı ve beraberliği arttırarak mümkün olacağını söyleyen Serter, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da konuya dair yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi. Soru önergesinde Serter, sorunun çok boyutlu olduğunu ve sadece Cumhurbaşkanı’nın sevmediği sloganları engellemek için yasa yapılamayacağını söyledi.

“İmamoğlu’na mazbatayı ver sloganı Saray’ı ve Bakanlarını rahatsız etti”

Serter, 31 Mart ve 23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş ve Fernerbahçe’nin maçlarına gitmesinin özelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eliyle engellenmeye çalışıldığını hatırlattı. Herkesin bir arada olduğu, ortak duygu ve düşüncelerini dile getirdiği statlarda “İmamoğlu’na mazbatayı ver” sözlerini duymak istemeyen Saray ve onun İçişleri Bakanı’nın, İmamoğlu’nun statlara girişini engellemek istediğini vurgulayan Serter, “Ona rağmen halk tek ses olmuştur ve halk, yine Saray tarafından gasp edilmeye çalışılan hakkını da 23 Haziran’da geri almıştır,” dedi.

“Kendi aleyhine her sloganı engellemek için yasa çıkarıyorlar”

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, AKP iktidarının TBMM gündemine getirdiği “Sporda Şiddeti Önleme Yasası”nın, Erdoğan’ın statlardaki söylem ve sloganlardan rahatsız olduğuna dair açıklamalarından sonra gündeme geldiğinin altını çizdi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter: “AKP’li Cumhurbaşkanı, rahatsızlık duyduğu sloganların kaydedildiğini, İstanbul’da yaptığı bütün seçim çalışmaları sırasında söyledi ve “gereğinin yapılacağını” söyledi. Ardından bu yasa gündeme geldi. Türkiye’nin farklı kesimlerinden insanların buluştuğu statları, özgürce görüşlerini dile getirdikleri yerleri ceza alanları haline getirmek ancak korku düzenin anlayışıdır” diye konuştu.

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“Göztepe, Altay, Altınordu ve Karşıyaka gibi Türkiye’ye mal olmuş kulüplere sahip olan İzmir’in taraftarlarının da bu yasanın sporda şiddeti önlemeyi değil kendilerinin müsabakalardan uzak tutulması amacını taşıdığını söylüyorlar” diyen Serter, sporseverlerin sesi olarak da “İnsanların özgürlüklerini kısıtlamak için mazeret üretmeyin, spordan, statlardan elinizi çekin!” dedi.