23.6 C
Istanbul
05.07.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş’ı ziyaret etti

birgun.net birgun.net

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Tanrıkulu, Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu belirtti. Tanrıkulu, “Bu arada, bana da çok büyük bir sürprizi oldu, benim bir portremi yapmış. Onu da sizlerle paylaşacağım” dedi.

Tanrıkulu, “16 ve 17 Temmuzda Ankara’da duruşması var. 18 Eylül’de Strasbourg’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Büyük Daire önünde duruşması olacak. Onlardan konuştuk. Selahattin Demirtaş, daha önce 7 Eylül 2018 tarihinde, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 2013 Newrozunda İstanbul Kazlıçeşme’de yaptığı konuşmadan dolayı mahkûm edilmişti ve bu mahkumiyet, İstinaf Mahkemesi tarafından hemen onaylanmıştı” diye konuştu.

Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Demirtaş’ı yargılayan heyetin aynı olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Selahattin Demirtaş’a verdikten sonra olduğu gibi o heyeti aldılar, 37. Ağır Ceza Mahkemesi yaptılar. Bu mahkeme Barış Akademisyenlerine, Çağdaş Avukatlar Derneği avukatlarına çok ağır cezalar verdi. Sözcü davası bu mahkemeye düştü, düşürüldü. Ve Canan Kaftancıoğlu mahkemesi bu heyete düştü, düşürüldü. O heyet, adil ve dürüst olmayan bir yargılama sonucunda, tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kalması gereken ifadeler nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza verdi ve bu ceza kesinleşmişti. 4 yıl 8 ay ceza, o maddenin tarihinde, yani propaganda maddesinin tarihinde verilmiş en yüksek cezaydı.

İlginizi çekebilir:  İmamoğlu: Demirtaş'ın neden tutuklu olduğunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum

O ceza, 5 yıldan fazla vermediler ki Yargıtaya gitmesin, hemen kesinleşsin. Böyle bir ceza mühendisliği yapılmıştı. Ayrıca, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde 70-80 fezlekeden yargılanıyor. Onların da tümü, Parlamentoda yaptığı konuşmaların dışarıda yapılmasından ibaret”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,142AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İttifak politikaları

İLHAN CİHANER -
Anayasa değişikliği sonrası tartışmasız kabul edilen bir tespit var: artık ittifak zorunlu.
Devamını Oku

Gerçeğin büküldüğü dünyada popülizmin hükümranlığı ve duygu siyaseti

MERYEM KORAY -
Popülizm bugüne özgü bir olgu değil kuşkusuz,  geçmişte de var. Öte yandan...
Devamını Oku

Orta sınıfın eğitim hayali çöküyor mu?

ÜNAL ÖZMEN -
Okul tercihi telaşı aynı zamanda bir orta sınıf telaşıdır. İktisadi pozisyonunu korumu...
Devamını Oku

Ortadoğu olmadı, AB alalım

Nevşin Mengü -
Kadir Has Üniversitesi’nin Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması artık geleneksel bir...
Devamını Oku

Devlet manipülasyon yapar mı?

Yalçın Karatepe -
Manipülasyon “başkalarının mağduriyetine yol açarak menfaat sağlamak” için fiyatları bilerek ve isteyerek...
Devamını Oku

Adaletin tanıklığımıza ihtiyacı var

GÖZDE BEDELOĞLU -
Tarih 8 Temmuz 2018. Uzunköprü - Halkalı seferini yapan trenin beş vagonu...
Devamını Oku

Bana masal anlatma baba!

RAHMİ ÖĞDÜL -
“Bana bir masal anlat baba”, dışarısı çok kötü olsun, dışarıda hain kurtlar...
Devamını Oku

Emekli, dul ve yetim aylığına haciz konulamaz

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Babamdan aldığım yetim maaşım vergi borcumdan dolayı kesildi, maaş dışında başka...
Devamını Oku

Siyaset, futbol oynamayı sever

MÜSLÜM GÜLHAN -
Bir futbol topunun etki alanını ve etkilediği insanları sıralamaya kalksak sanırım sayfalar...
Devamını Oku

5 işçinin yaşamını yitirdiği yangının çıktığı firma sahibine tahliye

birgun.net -
Ankara Siteler'de, 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi