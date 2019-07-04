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04.07.2019
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CHP’li Tanal: Akıllarınca insanlara CHP’ye oy verme cezası kesiyorlar

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbullulara ‘CHP’ye oy verdikleri’ için ceza kesildiğini söyledi. Tanal, “Metrobüslerde şoförler klimaları açmıyorlar. Özellikle uzun olan yürüyen merdivenleri durdurmuşlar. Yaşlılar zorluk çekiyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kişisel Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili olarak bir iddiayı takipçilerine aktardı.

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“Metrobüslerde şoförler klimaları açmıyorlar. Özellikle uzun olan yürüyen merdivenleri durdurmuşlar” diyen Tanal, şöyle devam etti:

“Yaşlılar zorluk çekmekte. Akıllarınca insanlara CHP ye oy verme cezası kesiyorlar. Ekrem İmamoğlu’nu kötüleme kampanyaları başlatmışlar.”

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