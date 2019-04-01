CHP’li Tekin: Milletin iradesini çaldırmayız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile, ‘İstabul seçimlerinde hile yapıldı’ iddialarına tepki gösterdi.

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Tekin açıklamasında, “Çok açık gerçek CHP, YSK, AA sistemi birbirinden bağımsız. Birinde yanlış olsa diğerinde gözükür. Üçünde de aynı sonucun çıkması seçim sonucunu belli ediyor. Anormal bir geçersiz oy yok. 2014’te 400 bin geçersiz oy vardı şimdi 290 bin var. Milletin iradesini çaldırmayız!



Sandıkla gelen sandıkla gider. Sandık ne derse o olur. Devletin tüm kurumları AKP’ye amade. Tarihte görülmedik adaletsizlikte bir seçim süreci yaşandık ve millet her şeye rağmen sandığa gitti, yalanı, iftirayı yere serdi. Sonucu herkes kabul edecek.” ifadelerini kullandı.