CHP’li Torun, Belediye Başkanları Çalıştayı’nı değerlendirdi: Bize verilen krediyi iyi kullanacağız

CHP’nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı önceki gün sona erdi. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iki gün süren kampı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanları için sunduğu 7 maddelik yerel yönetimler ilkesini BirGün’e değerlendirdi. Kampın başarılı geçtiğini belirten Torun, CHP’li belediyelerin önümüzdeki süreçte ‘liyakat, yoksulluk, üretim, şeffaflık, toplumu kucaklama’ gibi konulara eğileceklerini ifade etti.

Birlikte başarmanın önemini ortaya koyduk

Kampın bir buçuk yıl boyunca çalışmasını yaptıklarına değinen Torun, “Belediye başkanlarımızla birlikte başarıya giden yolun taşlarını koyduk. Onların saha bilgilerinden yararlandık kendi deneyimlerimizi onlara aktardık ve sonuç olarak ortaya veriler çıkardık. Şu an elimizde verilerle oluşturulmuş bir strateji var. Kampa gelen belediye başkanlarımızla bizler de genel merkez düzleminde neler yapacağımızı kendilerine aktardık. Birçok uzmana birçok konuda bilgilendirme yaptık. Bu sayede belediye başkanlarımız hem kendi aralarında diyaloglarını geliştirdiler, hem takım olmanın, birlikte başarmanın önemini ortaya koydular, bu çalıştay ile önemli veri ve bilgilere ulaşmış oldular” ifadelerini kullandı.

Güzel çalışmalara tanık olacağız

“Bildiğiniz üzere çalıştayda 7 temel madde ortaya koyduk” diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Belediye başkanlarımız bunlara uyacaklar. Bunlar arasında işsizlikle ve yoksullukla mücadele, liyakat, toplumu kucaklama, şeffaf bir yönetim anlayışı, hesap verebilir olma, üretime yönelik adımlar gibi birçok konu var. Hata yapmadan, belediyelerde başarıyı artırma hedefindeyiz. Bize verilen krediyi iyi kullanmak ve yerelden genele iktidara ulaşmak için çalışacağız. Toplum yerel seçimlerde bizi değerlendirmeye aldı. Belediyelerde de başarılı olduğumuzda o güven sorununun ortadan kalkacağına ve CHP’nin iktidar olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki bundan sonra hep birlikte çok daha güzel çalışmalara tanık olacağız.”