CHP’li vekilin çağrısıyla Çocuk Hakları Alt Komisyonu kuruldu

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili İrfan Kaplan’ın, “Çocuk Hakları Komisyonu kurulsun” talebi karşılık buldu. Kaplan’ın Çocuk Hakları Alt Komisyonu kurulmasına ilişkin talebi İnsan Hakları Komisyonu’nun bugünkü toplantısının ana gündemini oluşturdu. CHP, AKP ve HDP’li vekillerin katılımıyla Çocuk Hakları Alt Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Kaplan, Türkiye’de çocuğa yönelik şiddet ve istismarın ciddi artış gösterdiğini söyledi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin çocuk istismarına ilişkin 2019 tarihli raporunu anımsatan Kaplan, “2019’un ilk üç ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere, cinsel istismar suçu mağduru 83’ü 12 yaşın altında toplamda 483 çocuk istismara maruz kalmıştır” dedi.

“KALICI OLMALI”

Çocukların her türlü temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin görevi olduğunu ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

“Talebimiz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamda yaşamasını sağlamak için her türlü siyasi kaygı, düşünce ve inançtan ayrı tutularak acilen İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon kurulması ve sonrasında bu kurulan alt komisyonun daimi olarak alt komisyon şeklinde kalıcı olmasıdır. Kurulmasını istediğimiz bu alt komisyon, çocuklarımızın sağlıklı yetişebilmeleri için her türlü sorun ve çözümü masaya yatırmalıdır” dedi.

Komisyon ileriki günlerde tekrar toplanarak, Çocuk Hakları Alt Komisyonun çalışma plan ve programını belirleyecek.