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22.05.2019
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CHP’li vekillerden EYT’lilere 23 Haziran çağrısı

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde EYT’liler ile bir araya gelen CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına “EYT” yazılmaması çağrısında bulundu. CHP’liler, EYT’lilerin mücadelelerinin haklılığına vurgu yaparak “Her zaman yanınızdayız” dedi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile Eskişehir’de düzenlenen iftarda bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına “EYT” yazılmaması çağrısında bulundu. EYT’lilerin 31 Mart yerel seçimlerinde haklı tepkilerini gösterdiğini belirten Çakırözer, “Ama gösterdiğiniz tepkiler, oyların iptali ile sonuçlandı. İstanbul seçimlerinde lütfen oylarınızı heba etmeyin” dedi.

CHP’li vekiller, EYT’lilerin mücadelelerinde gösterdiği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olduğunu ifade ederek “Her zaman yanınızdayız” mesajını verdi.

31 Mart seçimlerinde EYT’lilerin tepki olarak oy pusulalarına EYT yazmasının oyların iptaline neden olduğunu ve binlerce oyun heba olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Tepkiler oyların iptali olarak sonuçlandı. Belki de İstanbul’da farklı bir sonuç olacaktı, seçim belki daha fazla kazanılacaktı”  diye konuştu.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Çakırözer ve Süllü’nün EYT’lilerle bir araya geldikleri iftar yemeğinde şunları söyledi:

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“İstanbul’daki tüm EYT’li dostlara bu akşamdan başlayarak gerekirse her gün, her akşam ama özellikle de 22 Haziran akşamı oy pusulasına EYT yazmamalarını söyleyen. Bu zor bir tercih değil, belki öncesinde çok tercih vardı ama artık sadece iki tercih var. EYT’yi hayır diyenler, EYT’ye evet diyenler, sizin kutsal mücadelenize ses olmak isteyenler, biz yanınızdayız diyenler. Lütfen oylarınızı heba etmeyin. Bu seçimin kaderini siz belirleyeceksiniz buna inanın ve lütfen hata yapmayın. Her şey çok güzel olacak ve Türkiye’nin dört bir yanı bayram olacak.”

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