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04.06.2019
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CHP’li yeni belediye başkanı Yüksel Kepenek: Honaz seçimi 23 Haziran’ın müjdecisidir

Denizli’nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimi 2338 oy farkı ile kazanan CHP’li Kepenek, AKP’nin seçim vaat ve tehditlerinin toplumda bir karşılık bulamadığını belirtti. Kepenek, “23 Haziran’ın öncülü Honaz seçimidir. Bu seçimi İmamoğlu ve ekibine armağan ediyorum” dedi

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Denizli’nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, AKP’li rakibi Turgut Devecioğlu’na 2338 oy fark atan CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı. BirGün’e konuşan Kepenek, “Toplumun demokrasiyi içselleştirdiğini, doğrunun yanında olmak için çaba sarf ettiğini gördük. Halk, AKP’nin ortaya attığı hiçbir vaade inanmıyor, halkın uyandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta 8 oy farkla kazandıkları halde seçimin haksız yere yenilendiğini belirten Kepenek, “Şimdi farkı 2338’e çıkardık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, barışı ve sevgiyi merkeze aldık. Özellikle üretimi merkeze almayı hedefliyoruz. Üretimin halkça bölüşüldüğü mutlu bir Honaz’ı hedefliyoruz. Mazbatamızı bir an önce alıp işimize başlamak istiyoruz” diye konuştu.

8 farktan 2338 farka

AKP’nin seçim öncesi birçok vaatte bulunduğunu hatırlatan Kepenek, “Seçilmezsek hizmet vermeyiz tehdidinde bulundular, ama hak edene hakkının verildiği bir seçim oldu. Her şey toplumun, demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini, doğrunun yanında durmak için ne kadar çaba sarf ettiğini bize gösterdi. Halk, AKP’nin ortaya attığı hiçbir vaade inanmıyor, halkın uyandığını görüyoruz. Kendi kaderini kendisinin çizdiğini görüyoruz. Bize daha önce 8 oy farkla kazandırmışlardı şimdi 2338 farkla kazandık. Ben bu sorumluluğun bilincindeyim, büyük bir yükün altındayız ve bu yükü en iyi şekilde sahipleneceğiz” dedi.

Tarımı, eğitimi destekleyeceğiz

Honaz’ın sorunlarına değinen Kepenek, göreve başladıklarında yapacaklarını şöyle anlattı: “Honaz’da en önemlisi tarımsal üretimin sahipsiz bırakılmaması adına büyük çaba sarf edeceğiz. Kiraz, üzüm, cennet elması, ayva üreticisini sahipsiz bırakmayacağız. Eğitimle ilgili büyük hamleler gerekiyor. Hem Honaz’da hem de başta Kocabaş olmak üzere diğer mahallelerimizde. Üniversitenin yeniden büyümesi gerekiyor. Kapanmak üzere onun yeniden canlanması için bir proje geliştirdim onu yapacağız, yine bir gençlik merkezi çalışmamız olacak. Doğulu vatandaşlarımız için taziye evi projemizi hemen hayata geçireceğiz.”

“Kaybettiğimiz yerlerde de küçük farklarla kaybettik. Önümüzdeki dönem Denizli’de 5 olan belediye sayımızı artıracağız” diyen Kepenek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul seçimleri için bir moral olduk, 23 Haziran’ın öncülü, müjdecisi Honaz seçimidir. Bu seçimi Ekrem İmamoğlu ve ekibine armağan ediyorum, her şey çok güzel olacak.”

NE OLMUŞTU?

2 Haziran’da CHP’nin adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697, AKP’li Turgut Devecioğlu 8 bin 359, Saadet Partisi’nin adayı Nail Şimşek 24, Bağımsız Türkiye Partili Hakan Cengiz 14, Vatan Partisi’nin adayı Ahmet Gündüz 55, Demokrat Partili Yılmaz Ballı 29 oy aldı.
31 Mart Pazar günü yapılan seçimde ise, Yüksel Kepenek 9 bin 389, Turgut Devecioğlu 9 bin 381, Nail Şimşek 72, Hakan Cengiz 29, Ahmet Gündüz 85, Yılmaz Ballı 57 oy almıştı.

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