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29.03.2019
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CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül’den suç duyurusu

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CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül, SMS yoluyla hakkında karalama kampanyası yürütenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP tarafından İstanbul Adalar’da Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen gazeteci Erdem Gül, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ‘08505200561’ ve ‘08505200449’ numaralarından seçmene ‘imzasız’ olarak gönderilen hakaret içeren mesajlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Adalar İlçe Başkanlığı’nın avukatı Fırat Durak ile savcılığa giden Gül, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adalar Belediye Başkan adayıyım. Adalar’da bulunan seçmenlere, hakkımda hakaret ve asılsız suçlamalar içeren kısa mesajların gönderildiğini öğrendim. Amacı sadece beni itibarsızlaştırmak olan bu asılsız iftiralar ve hakaretler seçim ortamına zarar vermektedir.”

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