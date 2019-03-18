18.03.2019
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CHP’nin Bayraklı adayı Sandal’dan saldırılara tepki

birgun.net birgun.net

Bayraklı’da kimseyi ayırmadan toplumun tamamını kucaklayan demokratik bir seçim çalışması sürdürdüklerini belirten CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, son günlerde CHP’ye yönelik saldırılarının dozunun giderek artmasına tepki gösterdi.

CHP’li gençlerin demir sopalarla dövüldüğünü, seçim bürolarının kurşunlandığını ve son olarak da hemen her gün afişlerinin yırtılıp karalandığını ve üzerine başka bir adayın afişlerinin yapıştırıldığını belirten Sandal “Afişlerimizi yırtsan da, duvarlardan indirsen de sen de çok iyi biliyorsun ki biz Bayraklı’da tüm yurttaşlarımızın gönlüne yazıldık. Gücünüz yetiyorsa gelin bizi yurttaşlarımızın gönlünden silin. Siyasi rakiplerimize de buradan sesleniyorum. Saldırıları kınayacağınıza 2 AKP’li meclis üyeniz ve gençlik kolları başkanınızla birlikte 30 adamla çevirdiğiniz gençlerimizden özür dileyin. Onur budur, şahsiyet budur” dedi.

GÜCÜNÜZ YETİYORSA HALKIN GÖNLÜNDEN DE SİLİN

Seçime 2 hafta kala ziyaretlerine devam eden Sandal, Çay mahallesinde pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu, Çiçek mahallesi ve Soğukkuyu seçim ofislerini hizmete açtı, Bayraklı ve Alpaslan’da esnafla buluştu.

Seçim ofislerinin açılış töreninde konuşan Sandal, son günlerde Bayraklı’da CHP’ye yönelik saldırılara değinerek şunları söyledi:

“Bayraklı’da demokratik bir ortamda seçim kampanyamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir kardeşlik ortamı yakaladık. Aslına bakılırsa biz seçimi kazanalı çok oldu. Artık seçimi kazanma değil, tarihi fark atma peşindeyiz. Rakip siyasi bloğun oy oranını Bayraklı’da yüzde 30’ların da altına düşüreceğiz. Ama birileri, bu durumdan belli ki çok rahatsız. Her gün billboardlarımızı kesiyorlar, üzerlerini boyuyorlar. Afişlerimizin üzerine başka afişler yapıştırıyorlar. Gençlerimizin önünü çeviriyorlar. Demir sopalarla dövüyorlar. Aralarında 2 AKP meclis üyesi ve bir gençlik kolları başkanın da yer aldığı 30 kişi 4 çocuğumuzu yumrukluyor, darp ediyor. Sonra bir arkadaş da büromuzu kurşunluyor. Açıklama yapıyor beyler. Kurşunlama olayı siyasi bir olay değil. Ne güzel itiraf değil mi. Sen öbürüne cevap ver öbürüne. Bu kentin ortasındaki vandallığa yanıt ver. İstiyorlar ki biz de aynı şekilde cevap verelim. Biz sizden korkar mıyız hiç! Feriştahınız gelse bir adım geri atmayız. Ama biz sizin çizdiğiniz senaryonun sonucunu size armağan etmeyeceğiz. Çatışmayacağız, kavga etmeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşlarımıza da MHP’li yurttaşlarımıza da yaptığımız ziyaretleri sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Size en güzel yanıtı Bayraklı halkı sandıkta verecek. Sen bizden bir yanıt istiyorsan biz senin yönteminle değil, sana sandıkta en iyi dersi bu millet verecek”

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