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27.07.2019
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CHP’nin Belediye Başkanları Çalıştayı sonuçlandı: 2-3 ayda bir yapacağız

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CHP’nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı sona erdi.

Çalıştayın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iki gün boyunca oldukça verimli bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Torun, çalıştayın saat 17.00’de sona erdiğini belirterek, “Çalıştayı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarıyla açtık. Daha sonra da arama toplantıları yaptık. Bilgilendirme toplantıları ve başkanlar forumuyla ilk günü bitirdik. Bugün de yine arama toplantılarımız devam etti. Ardından yine her konuda bilgilendirme çalışmaları oldu, belediye başkanlarımızın forumuyla da bitti.”

Tüm belediye başkanlarının çalıştaydan memnun ayrıldığı izlenimini edindiğini, burada güzel bir sinerjinin oluştuğunu dile getiren Torun, şunları kaydetti:

“Sorunların tespiti ve çözüm yollarıyla ilgili bilgi alışverişleri oldu. Biz bilgi aktardık. Onlar da bilgilerini tazeleyerek aktarımlarda bulundular. Sonuçta çok verimli bir toplantı oldu. İktidara giden yolda CHP’li belediye başkanlarının başarısı anlamında önemli bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızı daha sonra da devam ettireceğiz. 2-3 ayda bir bu çalışmaları yapacağız .”

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Torun, Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinden çok memnun kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11’i büyükşehir olmak üzere 252 CHP’li belediye başkanı katıldı.

  • Konu başlıkları:
  • CHP

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