CHP’nin ‘bir daha kaybetmeme’ arayışı

Yerel seçimlerde kazanılan başarının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP’li 250’yi aşkın belediye başkanının 25, 26, 27 Temmuz’da Afyonkarahisar’da yapacağı çalıştayın programı netleşti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilecek Belediye Başkanları Çalıştayı’nda CHP’li başkanların yönetimde esas alacakları “temel ilkeler” belirlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına hitap ederken, yurttaşlar arasında ayrım yapmayan yerel yönetim anlayışına vurgu yapacağı bildirildi. Başkanlardan kazanılan yerlerin kaybedilmemesi için hızlı ve verimli çalışmalarını istemesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun bu yolla halka CHP’nin iktidara geldiğinde yapacaklarının somut örneklerini göstermelerini isteyeceği ifade edildi.

BAŞKANLAR FORUMU

İkinci gün öğleden sonra yapılacak ilk oturumda Seyit Torun, belediye başkanlarına, CHP’nin “Yerel Yönetimler Yaklaşımı”nı anlatacak. Daha sonra akademisyenler ve uzmanlar, yerel yönetimleri izleme, yönlendirme ve destekleme mekanizmalarına ilişkin bilgi verecek. İlk kez belediye başkanlığı yapacaklara tavsiyelerde bulunulacak. Başkanlar ikinci günün son oturumunda bir forum düzenleyecek ve önümüzdeki döneme ilişkin tespit ettikleri önceliklerini aktaracak.

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ORTAK AKIL ATÖLYESİ

Çalıştayın son günü, Ortak Akıl Atölyesi ile başlayacak. Burada çeşitli gruplara ayrılacak belediye başkanları, yönetim alanlarında yaşadıkları sorunları gündeme getirecek. Çalıştayda seçmenler de unutulmadı. Seçmen Beklentileri Paneli’nde çeşitli sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar sunumlar yapacak ve başkanların sorularını yanıtlayacak.

SON SÖZ KILIÇDAROĞLU’NUN

Son gün tekrar yapılacak başkanlar forumunun ardından toplantı değerlendirme konuşmasını Seyit Torun gerçekleştirecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da kapanış konuşmasında başkanlara “son sözünü” söyleyecek. Çalıştayın ardından CHP’de yerel yönetimlerin çalışmalarını denetlemek ve tavsiyelerde bulunmak için araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk birimleri kurulacak.