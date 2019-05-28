CHP’nin Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek: Kazandık, yine kazanacağız

AYCAN KARADAĞ

Seçimlerin ardından İstanbul’un yanı sıra Türkiye’de üç ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Artvin Yusufeli, Kırıkkale Keskin ve Denizli Honaz’da seçmenler, 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek.

Denizli Honaz’da seçmen sayısı 22 bin 602. İlçede, 31 Mart seçimlerinde 20 bin 93 kişi oy kullandı. İlk sayımın ardından CHP’nin adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AKP’nin adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. Kepenek’in aldığı oy oranı yüzde 49.38, Devecioğlu’nun ise oranı 49.34 olarak kayıtlara geçti. Kıyasıya geçen seçimin ardından AKP ’nin itirazları sonrası oylar yeniden sayıldı ve aradaki oy farkı Kepenek’in lehine 1’e düştü. İlçedeki sonuçlara ilişkin son sözü YSK söyledi ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

BirGün olarak CHP’nin Honaz Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek ve CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik ile konuştuk.

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‘HAKKIN, HUKUNUN YENİLDİĞİ BİR SEÇİM YAŞANDI’

Yüksel Kepenek, ahlaki olmayan yollarla seçimin iptal ettirildiğini belirterek, “Hakkın hukukun yenildiği bir seçim yaşandı. Seçimi kazandık yine kazanacağız. Bunda bir sorun yok. Halk bizi biliyor. Mağdur edildiğimizi de gördü. Zor bir süreç. Tekrar insanları sandığa götürmek kolay değil” dedi.

Kepenek, varılan aşamada çok güzel destek aldıklarını ifade ederek özellikle çevre dost belediyelerin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Kepenek şu ifadeleri kullandı: “Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel moral oluyor. Bu seçim tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Bu seçim dönemi tarihe geçti. Daha büyük bir farkla kazanacağız.”

CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik ise, bu seçimi daha büyük bir farkla kazanacaklarını ifade ederek, “Seçime sayılı günler kaldı. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Honaz’da insanlara ulaşmaya devam ediyoruz. 8 oy ile seçimi almıştık. Karşı taraf itiraz etti. Sonrasında bir oya düştü ve YSK’ya gönderdiler. O bir oyda engelli oyu diyerek iptal ettirdiler. Ardından seçim tekrarı verildi. İstanbul öncesi önemli bir prova olacak Honaz’daki seçim. Bu seçimi daha büyük bir oy farkı ile kazanacağız. Kazanılmış bir seçimi iptal ettirdiler. Halk da bu yüzden onlara öfkeli. Bu seçimi yine kazanacağız” şeklinde konuştu.