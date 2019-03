Cemil Tugay’dan KSK taraftarına müjde: Zübeyde Hanım Stadı Yalı’da yapılacak

CHP’nin İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) taraftarına müjde verdi.

Zübeyde Hanım stadının Yalı’daki yerine inşa edilmesini isteyen taraftarlara Tugay da destek verdi. Tugay, “Gerekirse stad insaatında taş taşırım” dedi.

Cemil Tugay Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Spor Kulübü ve Zübeyde Hanım Stadımız üzerinden siyaset yapılmasına yürekten karşı olduğum bir ortamda ne yazık ki bir kez daha açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum” ifadelerini kullandı.

Tugay’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Karşıyaka Spor Kulübü tüm Karşıyaka halkı için olduğu gibi benim için de büyük öneme sahiptir, ve ister sıradan bir taraftar olayım, isterse belediye başkanı olayım her daim yanında ve destekçisi olacağım.

Ben stadın takımımız için acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bir an önce yapılması gerektiğini her zaman söylüyorum. Stadın yapılması için gerekirse taş taşırım diye açıklama bile yaptım. Karşıyaka stadı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üstlendiği bir projedir ve belediye olarak kendilerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazır olacağım. Buradan tekrar dile getirmiş olayım.

Bugün sayfalarında açıklama yapan bazı siyasetçi dostlarımızın ileri sürdüğü, bana ait bir söylem gibi bahsedilen Örnekköy stad alternatifi benim görüşüm değildir ve bu konuda kendimi savunmamı gereken bir durum görmüyorum. Kendileri ve yalan haberlere dayalı siyasi çabaları için kendileri adına gerçekten üzgünüm. Enerjilerini kulübün başarısına katkı sağlama yönünde kullanmalarının hepimize daha yararı olacağına inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla