CHP’nin Konak adayı Batur ‘Kadın Dostu Kent Tahahütnamesi’ni imzaladı

CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) İzmir Şubesine bir ziyarette bulundu. Batur “Kadınlarımızın her zaman yanındayız ve destekçisi olacağız” diyerek Kadın Dostu Kent Tahahütnamesini imzaladı.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Konak Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte ziyarete giden Batur, son derece sıcak karşılandı.

Batur, Her zaman en çok çalışan ve destek olan kadınlar olduğunu, Kadınlara tüm gücüyle destek olmaya çalışacaklarını belirtti.

Batur konuşmasına şöyle devam etti:

“Hayatın her alanında olduğu gibi siyasi alanda da her zaman kadınlarımız en çok çalışan, emek veren ve bizi bu noktalara taşımışlardır. İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, Kadın-Erkek Eşitliği konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürütme gibi konuların bulunduğu Kadın Dostu Kent Taahhütnamesini gönülden ve büyük bir mutlulukla imzaladım. Kadınlara destek olmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yapacağız. Yapacağımız tüm çalışmalarda, kadınlarımıza yer vereceğiz. Daha güzel bir Konak’ı Birlikte inşa edeceğiz. Sizin desteğiniz çok önemli. Birlikte çok güzel işler başaracağız. Kadınların en az erkekler kadar toplumun her alanına katılabilmesi için çalışmalarımızı ve planlamalarımızı Konak belediyesinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla sürdüreceğiz. Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şubesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerleyen çağdaş kadınlarımızla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Dernek olarak istek ve taleplerini dinledim. KADER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik başta olmak üzere tüm KADER üyelerine bana olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”