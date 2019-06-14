CHP’nin ‘seçmen incinmesin’ planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP’de yüzü aşkın milletvekili seçmenle buluşmayı sürdürürken kalan dokuz günde AKP’li seçmen dahil hiçbir seçmen grubunun dışlanmayacağı bir söylem geliştirme kararı alındı.

Beka söylemi gibi ifadelerin seçmeni etkilemediğini tespit eden parti yönetimi, seçmenin en çok, ‘dışlayıcı dil içeren’ ve ‘beklentileri yok eden’ söylemlerden etkilendiğini tespit etti.

CHP yönetimi, Mart ayının başından bu yana İstanbul’da sürdürülen propagandanın analizini yaparak son dokuz günde seçmen gruplarının davranışlarının değişmemesi için planlamasını yaptı. Analize göre, seçmen grupları, hangi partiden olursa olsun ‘beka sorunu’ ve ‘terör’ gibi kavramlardan etkilenmedi.

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Analize göre, seçmen davranışlarını değiştiren söylemler ‘mikro gruplar’ üzerindeki ifadeler oldu. Uber örneğinden yola çıkan parti yönetimi, bir grup Ubercinin, “Korsan taksi işletmeciliği yapıyorsunuz” söyleminden etkilendiğini ve tercihini Uber’i “korsan taşımacılık hizmeti” olarak görmeyen adaydan yana kullanacağını belirledi. Parti yönetimi, bu gibi “mikro grupları” etkileyecek söylemlerden uzak durulmasını istedi. Hal esnafına, yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi ile terhis olacak erlere ve futbolda şike kumpası mağduru takımların taraftarlarına yönelik söylemin de seçmen davranışını etkileyebileceği belirlendi. Bu konularda da “keskin ifadeler kullanılmaması” istendi.

31 Mart yerel seçimlerinden dört gün önce “en sağlıklı seçim anketinin” yapıldığını belirleyen parti yönetimi, 23 Haziran öncesindeki son anketi de 19 Haziran’a yetiştirmeyi planlıyor. 16 Haziran’da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın canlı yayına katılmasının ardından yapılacak araştırmanın sonuçlarının en geç 19 Haziran’da raporlanması istendi.