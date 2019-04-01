CHP’nin Siverek adayı Bucak yeniden gözaltına alındı

Urfa’nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP’nin belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.
Mehmet Fatih Bucak, gece geç saatlerde Hacıömer Mahallesi’ndeki evinde yeniden gözaltına alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. AKP’li meclis üyesi Nusret Kaya’yı darp ettiği iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan Bucak’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Bucak, emniyetteki ilk ifadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığını söylemişti.