CHP’nin Türkiye rekoru Narlıdere’den geldi

Narlıdere, yüzde 79,5’lik oy oranı ile CHP’nin Türkiye çapında en yüksek oy aldığı ilçe oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Türkiye rekoru İzmir’den geldi. Ali Engin’in aday gösterildiği Narlıdere, yüzde 79,5’lik oy oranı ile CHP’nin Türkiye çapında en yüksek oy aldığı ilçe oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Narlıdere’de yüzde 79,5’lik oy oranına ulaşan Ali Engin, partisinin Türkiye rekorunu kırdı.

Ali Engin “Narlıdereli yurttaşlarımın büyük desteğini alarak, Türkiye’nin en yüksek oy oranı ile belediye başkanı seçildim. Bu onur, benimle birlikte durmadan, yorulmadan çalışan örgütümün ve büyük teveccüh gösteren tüm Narlıderelilerindir. Narlıdere’de çizdiğimiz gelecek vizyonumuzu iyi anlattık ve huzur kazandı, barış kazandı, dostluk kazandı. Halkımın bu güvenine layık olmak için gece gündüz çalışacağıma ve 5 yıl boyunca özveri ile ilçeme hizmet edeceğime söz veriyorum. Beni bu göreve uygun gören Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.