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30.07.2019
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Çift maaş alıyorlar

Yaşanan ölümlü kazaların ardından aileler ihmali bulunan görevlilerin cezalandırılmasını beklerken Ulaştırma Bakanlığı’nda demir yollarından sorumlu genel müdür vekilinin, yardımcılarının ve Bakan Yardımcılarının Bakanlığa bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yaparak çift maaş aldıkları ortaya çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP’li birçok ismin milletvekilliğinden emekli olduktan sonra AKP’li ve MHP’li belediye şirketlerinde yönetici olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda çalışan birçok bürokratın da çift maaş aldığı açıklandı.

Çorlu tren kazası ve Ankara YHT kazası başta olmak üzere çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ve alt düzeydeki birim çalışanları dışında bir “suçlunun” bulunamadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda görevli üst düzey dokuz bürokrat, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli birimlerde yönetim kurulu üyeliği yapan ve bu nedenle çift maaş alan bürokratların listesini açıkladı.

İÇLERİNDE BAKAN YARDIMCISI DA VAR

Turhan’ın yanıtına göre, Bakan Yardımcısı Enver İskurt, PTT Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Bakanlık Özel Kalem Müdürü Mehmet Koçyiğit de aynı kurumda Yönetim Kurulu üyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili İbrahim Kolcu Türksat AŞ Genel Müdürlüğü’nde, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Bakanlık Haberleşme Genel Müdür Vekili Gökhan Evren’in aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde Yönetim Kurulu üyesi olduğunu bildiren Bakan Turhan, Döner Sermaye Dairesi Başkan Vekili İsmet Topaca’nın ise bu görevinin yanı sıra TCDD Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ifade etti. Turhan yanıtında ayrıca Personel Dairesi Başkan Vekili Salih Yıldırım’ın TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü’nde, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Vekili Bilgin Recep Bekem’in TÜVAVAŞ Genel Müdürlüğü’nde ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Vekili Bilal Tırnakçı’nın ise TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını ifade etti. Bakan Turhan’ın yanıtını değerlendiren CHP’li Başarır, “Ülkede başka insan yokmuş gibi bakan yardımcısı, özel kalem müdürü, genel müdürler ve daire başkanlarına yönetim kurulu üyelikleri veriyorlar. Bu bürokratlara, kendi maaşlarının yanında yönetim kurulu üyesi sıfatıyla da huzur hakkı, maaş, ikramiye, prim, yolluk adları altında ücretler ödeniyor” dedi.

Bu uygulamaların toplumun genelini rahatsız ettiğini vurgulayan Başarır, “Bakanlık, kendisine bağlı bu kuruluşlardan ne kadar ücret ödendiğini de gizliyor. EYT’liler, atanamayan öğretmenler, çiftçiler, mezun olan işsizler seslerini duyurmak için haykırırken bu bürokratlara ödenen çift dikiş ücretler vicdanları yaralıyor” dedi.

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