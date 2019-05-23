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23.05.2019
Anasayfa EKONOMİ Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı

Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı

ÖDP yayımladığı raporda tarımda AKP politikalarıyla daha fazla mesafe alınamayacağını ifade etti. Rapordan satırbaşları çarpıcı verilerle dolu. AKP döneminde tarım arazileri yüzde 12, çiftçi sayısı ise yüzde 38 azaldı

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Yüzde 90’ı borçlu olan çiftçilerin borcu toplam 100 milyar TL’ye dayandı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Tarım Çalışma Grubu’nun hazırladığı raporda çarpıcı verilere yer verildi.

Rapora göre AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana tarım toprakları inşaat, enerji, maden ve yol yapımları nedeniyle yüzde12, çiftçi sayısı da yüzde 38 azaldığı ifade edildi ve “tarımsal hasılada Avrupa birincisi olduğumuzu söylemek gerçekleri ters yüz ederek halkı aldatmak demektir” denildi

Çiftçi Borçları 10 Yılda Yüzde 830 Arttı

Çiftçi borçlarına da değinilen raporda şu ifadelere yer verildi: Son 10 yılda, enflasyon yüzde 145; çiftçi borçları yüzde 830 artarken; yüzde 90’ı borçlu olan çiftçilerin borcu 100 milyara dayanmışken; bankalar futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırıp borçlu çiftçilere haciz uygularken bugün çiftçilere ucuz ve uzun vadeli krediler verileceğini söylemek gerçekleri ters yüz ederek halkı aldatmak demektir.

Toprak koruma ve arazi kullanım yasasıyla, miras hukukunda yapılan değişikliklerle küçük çiftçiliğin bitirilip büyük şirket tarımının önü açılmak istenirken , bu yasayla tarım topraklarının korunduğunu ve verimliliğin arttığını soylemek gerçekleri alt üst ederek halkı aldatmak demektir.

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