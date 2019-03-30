Çiftçilerin Sesi Gazetesi Kuşadası’da dağıtıldı

Çiftçilerin Sesi Gazetesi Kuşadası’nın köy ve pazarlarında dağıtıldı.

Kuşadası Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyeleri tarafından dağıtılan gazete büyük ilgi ile karşılandı. Cuma pazarında gazeteyi dağıtan ÖDP’liler, köylülerle sohbet etme imkânı buldular. Pazar esnafı ve köylüler Çiftçilerin Sesi için “İşte bu bizim gazete. Memlekette köylü mü bıraktılar ki?. Köylü öldü. Köylüyü bu duruma düşürenlere oy yok” ifadelerini kullandı.

GAZETE KÖYLERDE DE DAĞITILDI

ÖDP’liler Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan ve Kirazlıköy’de de gazete dağıtımını sürdürdüler. Kahvelerde köylülerle de çay içip sohbet ettiler. Köylüler; “bizi bu iktidar bitirip yok etti. Tarlamızı sürecek mazot alamaz, toprağımıza ekecek gübreyi bulamaz hale geldik. Küçük üretici tarımını yok edip, yurtdışından sebze- patates almayla bu insanlar doyar mı? Bu ne biçim akılsızlık. Bizi bu duruma getirenlere oy yok ” dediler.