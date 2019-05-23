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23.05.2019
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Çiftlik Bank sanıklarının yazışmaları ortaya çıktı

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Çiftlik Bank davasının bir numaralı ismi, ‘Tosun’ lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın ve sistemin yazılımcısı olan tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul’a ait özel yazışmalar ortaya çıktı. 

DHA’nın haberine göre yazışmalarda, firari CEO Mehmet Aydın’ın 6 günde 3 milyon TL kaybettikleri için “Uykumu kaçırıyor” dediği görülüyor. Bir başka yazışmada Cumhur Yurdakul’nun kendisi gibi yazılımcı olan kardeşi Özgür Yurdakul ile Bitcoin işine girme planları yaptığı yer alıyor. Yurdakul’un Çiftlik Bank’tan aldığı paralarla kendisine yazılım şirketi kurduğu da elde edilen bilgiler arasında.

Çiftlik Bank ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin TL dolandırarak kayıplara karışan, ‘Tosun’ lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın ve ekibine ait ilk kez ortaya çıkarılan yazışmaların birinde, Aydın’ın, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile Facebook üzerinden yazıştığı ve sistemde 6 günde 3 milyon TL yatırım kaybı yaşaması nedeniyle Yurdakul’a “Uykumu kaçırıyor” dediği yer alıyor.

MİLLİYET GAZETESİ YAZARINI DAVA EDECEKLERMİŞ

Bir diğer yazışma ise, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Mehmet Aydın’la birlikte Arjantin’e kaçıp sonra Türkiye’ye dönen ve 2018’in Nisan ayında İstanbul Maltepe’de saklandığı eve yapılan operasyonda yakalanan, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile kardeşi Özgür Yurdakul’un e-posta üzerinden konuşmalarını içeriyor.

29 Mart 2018 tarihli yazışmalarda, Türkiye’ye dönme planı yapan Cumhur Yurdakul’un, kardeşinden yardım talep ettiği ve kendisine bir silah ayarlanmasını istediği görülüyor. Kardeşi Özgür Yurdakul ise, kırmızı bültenle aranan ağabeyine, 40 bin dolar rüşvet karşılığında tutuksuz yargılama ile kurtulmasını sağlayabileceğini iddia ediyor. Özgür Yurdakul’un, ağabeyine ismini açıkça yazmadığı bir Milliyet Gazetesi yazarı hakkında da, “Dava edecek miyiz?” diye sorduğu soru ise yazışmalardaki bir diğer detay. Tutuklu yazılımcı Cumhur Yurdakul, kendisi gibi yazılımcı olan Özgür Yurdakul ile Bitcoin işine girme planları yaptığı görülüyor.

10 DAKİKADA 194 BİN TL KAÇIRMIŞ  

Ortaya çıkarılan diğer belgeler ise, yakalandıktan sonra, pişman olduğunu açıklayan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için tüm bildiklerini anlatacağı şeklinde ifade veren, ifadesinde “Ben sadece yazılımcıydım, pişmanım” diyen Cudi Cumhur Yurdakul’un, Çiftlik Bank hesaplarından 28 Şubat 2018 ve 6 Mart 2018 tarihlerinde toplamda 242 bin TL’yi kendi hesabına geçirdiğini gösteriyor.

Tutuklu sanık Cumhur Yurdakul’un  Çiftlik Bank’tan aldığı paralarla kendisine yazılım şirketi kurduğu da bilgiler arasında yer alıyor.

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