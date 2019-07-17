Çiğdem Toker: İBB, İstanbul Otogarı’nın gelirini isteyecek

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25 yıllık işletme süresi 5 Mayıs’ta dolan AVTER A.Ş.’den “ecrimisil*” tespiti yoluyla kamu alacağını talep etmek için Bayrampaşa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Toker, “AVTER’in günlük gelirinin belirsiz olduğu ancak yapılacak tespitle İBB’nin kasasına milyonlarca lira gelir aktarılacağı belirtiliyor. Bu arada AVTER’in, Esenler Otogarı’nı işletmeyi sürdürmeyi sağlamak üzere tedbir istemiyle İBB aleyhine asliye hukuk mahkemesinde açtığı davanın da reddedildiği öğrenildi” dedi.

Toker, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın Esenler Otagarı’nı ziyaret edeceğini duyurdu.

Toker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Esenler Otogarı işletmesi için başlatılan hazırlık kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu perşembe günü otogara gidecek. Ongun’un verdiği bilgiye göre, yapılacak tespitin ardından, İBB AVTER’den işletme süresinin dolduğu tarihten itibaren ve sonrasında, takdir edilecek olan ecrimisil tutarlarını talep edecek. Ongun, gerek 5 Mayıs’a kadar geriye gidebilmesi, gerekse bundan sonraki sözleşme süresini aşan tüm işletme sürelerini kapsayacak olması nedeniyle, kamu kaynaklarının zarara uğramamasının amaçlandığını vurguladı. İBB’nin iki tane otogar projesi olduğunu, onlar tamamlanıncaya dek böyle bir çözüm düşünüldüğünü belirtti.”