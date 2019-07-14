Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü: Katılımcı demokrasiyle Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz

AYCAN KARADAĞ

Çiğli Belediyesi, 26 mahallede sandık kurarak yurttaşların dilek, öneri ve taleplerini aldı. Yapılan uygulamayı değerlendiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Katılımcı demokrasi uygulamasıyla Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz,” dedi.

İzmir’de Çiğli Belediyesi, Çiğli’nin 26 mahallesinde sandık kurdu. İki gün boyunca yurttaşlar hazırlanan formlara dilek, öneri ve taleplerini yazarak sandıklara attılar. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı BirGün’e değerlendirdi. Gümrükçü, “Katılımcı demokrasi uygulamasıyla Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz. Bu noktada sorunları daha iyi tespit edebileceğimizi düşünüyorum. Eylül ayı gibi bu çalışmalarımız bitecek. Sonra bunları bütçeleyeceğiz. Öncelik sırasına göre programlayacağız. Bununla beraber 5 yıllık yol haritamız çıkacak,” diye konuştu.

“MAKAMIMI SOKAKLARA TAŞIDIM”

Çiğli Belediyesi olarak mahallerdeki sorunlarını, vatandaşların talep ve isteklerini toplayabilmek için katılımcı demokrasi olarak 26 mahallede sandık kurduklarını dile getiren Gümrükçü, “1 ay sonra tekrar bu uygulamayı yapacağız. Bu uygulamanın amacı; belediyenin sorunlarını daha iyi görüp, tespit etmek için yeni uygulamalar geliştirmesini sağlamak. Çiğlimizde 26 mahallemiz, 150 bin seçmenimiz ve 200 bin yurttaşımız var. 135 bin metrekare bir alan. Bütün bu alana hakim olabilmek için bizim gözümüz, kulağımız olan muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin yanına vatandaşlarımızı da ekledik. Daha önce belediye başkanı olarak mahallerde toplantılar düzenledim. Makamımı sokaklara taşıdım. 26 mahallemizde belediye başkan yardımcılarımız, muhtar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantılar gerçekleştirdiler,” şeklinde konuştu.

“MAHALLE MECLİSLERİNİ KURACAĞIZ”

Mahalle meclislerini oluşturmak için de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gümrükçü, “Mahallelerimizde belediye başkan yardımcılarımızın yaptığı toplantıların amacı ise; mahalle meclislerinin oluşmasında altyapı oluşturmak. Önümüzdeki süreçte sandık uygulamasının dışında bütün mahallelerde yurttaşlarımızın katılımlarıyla mahalle meclislerini kuracağız. Bunları da kent konseyi ile birleştirerek katılımcı belediyecilik anlayışını Çiğlimizde hayata geçireceğiz,” diye konuştu.