17.9 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü: Katılımcı demokrasiyle Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü: Katılımcı demokrasiyle Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

AYCAN KARADAĞ

Çiğli Belediyesi, 26 mahallede sandık kurarak yurttaşların dilek, öneri ve taleplerini aldı. Yapılan uygulamayı değerlendiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Katılımcı demokrasi uygulamasıyla Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz,” dedi.

İzmir’de Çiğli Belediyesi, Çiğli’nin 26 mahallesinde sandık kurdu. İki gün boyunca yurttaşlar hazırlanan formlara dilek, öneri ve taleplerini yazarak sandıklara attılar. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı BirGün’e değerlendirdi. Gümrükçü, “Katılımcı demokrasi uygulamasıyla Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz. Bu noktada sorunları daha iyi tespit edebileceğimizi düşünüyorum. Eylül ayı gibi bu çalışmalarımız bitecek. Sonra bunları bütçeleyeceğiz. Öncelik sırasına göre programlayacağız. Bununla beraber 5 yıllık yol haritamız çıkacak,” diye konuştu.

“MAKAMIMI SOKAKLARA TAŞIDIM”

Çiğli Belediyesi olarak mahallerdeki sorunlarını, vatandaşların talep ve isteklerini toplayabilmek için katılımcı demokrasi olarak 26 mahallede sandık kurduklarını dile getiren Gümrükçü, “1 ay sonra tekrar bu uygulamayı yapacağız. Bu uygulamanın amacı; belediyenin sorunlarını daha iyi görüp, tespit etmek için yeni uygulamalar geliştirmesini sağlamak. Çiğlimizde 26 mahallemiz, 150 bin seçmenimiz ve 200 bin yurttaşımız var. 135 bin metrekare bir alan. Bütün bu alana hakim olabilmek için bizim gözümüz, kulağımız olan muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin yanına vatandaşlarımızı da ekledik. Daha önce belediye başkanı olarak mahallerde toplantılar düzenledim. Makamımı sokaklara taşıdım. 26 mahallemizde belediye başkan yardımcılarımız, muhtar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantılar gerçekleştirdiler,” şeklinde konuştu.

“MAHALLE MECLİSLERİNİ KURACAĞIZ”

Mahalle meclislerini oluşturmak için de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gümrükçü, “Mahallelerimizde belediye başkan yardımcılarımızın yaptığı toplantıların amacı ise; mahalle meclislerinin oluşmasında altyapı oluşturmak. Önümüzdeki süreçte sandık uygulamasının dışında bütün mahallelerde yurttaşlarımızın katılımlarıyla mahalle meclislerini kuracağız. Bunları da kent konseyi ile birleştirerek katılımcı belediyecilik anlayışını Çiğlimizde hayata geçireceğiz,” diye konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,337AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Wimbledon şampiyonu Djokovic oldu

birgun.net -
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer'i 3-2 mağlup eden...
Devamını Oku

Cihatçılar Halep’e roketle saldırdı: 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

birgun.net -
Suriye devlet medyası Halep'e cihatçılar tarafından roketli saldırı yapıldığını duyurdu.
Devamını Oku

Giresun Valiliği’nden kaza açıklaması: 6 ölü, 5 yaralı

birgun.net -
Giresun Valiliği, Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu...
Devamını Oku

Alman medyası: S-400’lerin alımı Türkiye için ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebilir

birgun.net -
Alman Die Welt gazetesi, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasının,...
Devamını Oku

Hapis cezası alan ‘Pucca’ İzmir’de okurlarıyla buluştu

birgun.net -
Sosyal medya fenomeni ve yazar, 'Pucca' takma isimli Pınar Karagöz, Karşıyaka Çarşısı'ndaki...
Devamını Oku

Danıştay Karaburun için verilen ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti

birgun.net -
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'daki Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) kapasite artırımı için...
Devamını Oku

Muğla’da orman yangını

birgun.net -
Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2...
Devamını Oku

İzmir’de bekçiler kimlik göstermek istemeyen genci darp ederek gözaltına aldı

birgun.net -
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yaşındaki O.G., kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle üç bekçi...
Devamını Oku

‘Facebook fotoğrafların kimler tarafından görüntülendiğini ve paylaşıldığını takip ediyor’

birgun.net -
Avustralyalı bir siber araştırmacı, Facebook'un fotoğrafların kim tarafından görüntülendiğini takip ettiğini öne...
Devamını Oku

Erdoğan: S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır" dedi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi