Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: Ülkenin geleceğini kazanmak istiyoruz

AYCAN KARADAĞ

İzmir Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü göreve gelmesinin üzerinden geçen yaklaşık üç aylık süreci değerlendirdi. 31 Mart’ta göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını söyleyen Gümrükçü, “Ne yaptığını bilen, vatandaşların önceliklerini belirlemiş, mahalle meclislerini oluşturmuş, bütçesini belirlemiş v e eşitsizliği ortadan kaldırmış, cinsiyet eşitliğini savunan, eğitim seviyesini yükselten bir belediye oluşturacağız” dedi.

HER MAHALLEYE BİR MECLİS

Gümrükçü, mahalle meclisleri kurarak yurttaşların sorunlarını çözeceklerini dile getirdi. Yurttaşlarla sabah saat 06.00 -09.00 arası buluşmaya başladıklarını anlatan Gümrükçü, şöyle dedi: “Dört mahallede masamızı, sandalyemizi ve çayımızı alıp ‘Halkın makamında, vatandaşın huzurunda’ sloganıyla yurttaşların sorunlarını bire bir dinlemeye başladık. Gelecek süreçte belediye başkan yardımcılarıyla 26 mahallede, hem mahalle meclislerinin alt yapısını kurmak hem de mahallenin sorunlarını dinlemek için toplantılar yapacağız.Ben de seçim sürecinde olduğu gibi saha çalışmalarında da durum tespiti yapacağım. Bu çalışmayı temmuz ayına kadar bitirmeyi planlıyorum.”

ÖNCELİKLİ HEDEF EĞİTİM

Çiğli’nin eğitim kenti olduğuna vurgu yapan Gümrükçü şöyle konuştu: “Ben eğitimci bir anne ve babanın oğluyum. Bizim de bir eğitim yapılanmamız var. Okul yöneticileri ile bir araya geldik. Eğitim yapılanmasını nasıl geliştirebiliriz diye tartıştık. Biz ‘bir çocuğun hayatını değiştirirsek dünyayı değiştiririz’ diye düşünüyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin geleceğini kazanmak istiyoruz. Bu amaçla kreşlerimizi yayma, mevcut Çiğli Belediyesi’nin eğitim merkezini geliştirme, bir meslek edindirme çalışması yapma gibi başlıklar altında çalışmalarımız var.”

Sosyal yardımlar üzerine de çalıştıklarını belirten Gümrükçü, kriz zamanı hane halkının gelirini artırmak, yurttaşın üzerinde yükü biraz da olsa azaltabilmek için uğraştıklarını anlattı.

BEŞ YILLIK PLAN YAPILACAK

Gümrükçü şöyle konuştu: “Yaşlılarımız için huzur evleri, evde bakım sistemi gibi çalışmalar yapıyoruz. Şu an tahminim yaklaşık 300 başlık altında yeni yapılanma çalışması var. Belediyemizde 14 yeni birim kurduk. Bu birimler vatandaşların sorunları için muhatap olacak. Ekim ayının ortasına kadar bitireceğiz. Ekim ayının ortalarından sonra ne yaptığını bilen, 5 yıllık çalışma planı olan, vatandaşların önceliklerini belirlemiş, mahalle meclislerini oluşturmuş, bütçesini belirlemiş ve eşitsizliği ortadan kaldırmış, cinsiyet eşitliğini savunan, eğitim seviyesini yükselten bir Çiğli Belediyesi oluşturacağız.”

ÇEVRE İÇİN ÖNCÜ OLACAĞIZ

Gümrükçü sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kapitalizm ölüyor. Kapitalizm kendini öldürürken dünyayı da öldürüyor. Bu nedenle çevre, doğa, hayvanı koruma şu anda dünyada ve Türkiye’de en önemli gündemlerden. Çevre temizliği ve bu atıkların yeniden kullanılması hepimizin için önemli. 1990’lı yıllarda televizyonlarda eğitici reklamlar vardı; ‘ozon tabakası deliniyor, deodorant kullanmayın’ şeklinde reklamlardı. Şimdi geldiğimiz noktada daha büyük çevre atağı yapmak mecburiyetimiz var. Biz küçük bir adım attık. Sivil toplum örgütleri, çevre aktivistleri, belediyemizle beraber Gediz Deltası’nın ucu olan İzmir Kuş Cenneti’nde çevre temizliği kampanyası düzenledik. Bu kampanya yılda bir kereyle kalmayacak. Ekim ayından sonra ağaçlandırma çalışması başlayacak. Çevre temizliğine önem veren bir belediye olacağız. İklim değişikliğinde mücadelede Çiğli öncü olacak. Karşıyaka, Menemen ve Çiğli olarak çevre temizliği, sokak hayvanları gibi başlıklar altında ortak çalışmalar yapacağız.”