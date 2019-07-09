Çiğli Belediyesi çalışanları ayda bir gün evcil hayvanlarını işe götürüyor

Çiğli Belediyesi çalışanları vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla her ayın ilk cuma günü “Çiğli Belediyesi’nde Pati’li Bir Gün” etkinliği düzenliyor.

Başta Başkan Utku Gümrükçü olmak üzere başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlar köpek, kedi, kuş, balık gibi evde besledikleri hayvanları belediyeye getirdi. Personel ise evcil hayvanıyla mesaisine devam etti.

“Patili bir gün” uygulamasının amacının vatandaşta hayvan sevgisinin pekiştirilmesi ve belediye personeli arasında ilişkileri sağlamlaştırmak olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çalışanımız ayda bir gün evcil hayvanıyla belediyeye gelebilecek. Böyle bir çalışmayla insanla hayvanın aslında aynı gökyüzünün altında yaşayan canlılar olduğuna tüm Türkiye’de dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bizim belediyemizin logosunda zaten flamingo var. Seçimlerdeki sloganımız “Gülümseyen Çiğli”ydi ve hazırladığımız videolarda bizim yerimize flamingolar konuşuyordu. Biz bu çalışma kapsamında Çiğli, İzmir ve Türkiye’de hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda da bizimle birlikte yürüyen bütün hayvan dostlarını ayda bir gün patili günümüze davet ediyoruz” diye konuştu.Kaynak: Çiğli Belediyesi hayvan sevgisinin pekiştiriyor!”