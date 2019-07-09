28.9 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Çiğli Belediyesi çalışanları ayda bir gün evcil hayvanlarını işe götürüyor

Çiğli Belediyesi çalışanları ayda bir gün evcil hayvanlarını işe götürüyor

birgun.net birgun.net

Çiğli Belediyesi çalışanları vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla her ayın ilk cuma günü “Çiğli Belediyesi’nde Pati’li Bir Gün” etkinliği düzenliyor.

Başta Başkan Utku Gümrükçü olmak üzere başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlar köpek, kedi, kuş, balık gibi evde besledikleri hayvanları belediyeye getirdi. Personel ise evcil hayvanıyla mesaisine devam etti. 

“Patili bir gün” uygulamasının amacının vatandaşta hayvan sevgisinin pekiştirilmesi ve belediye personeli arasında ilişkileri sağlamlaştırmak olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, şu açıklamayı yaptı: 

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çalışanımız ayda bir gün evcil hayvanıyla belediyeye gelebilecek. Böyle bir çalışmayla insanla hayvanın aslında aynı gökyüzünün altında yaşayan canlılar olduğuna tüm Türkiye’de dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bizim belediyemizin logosunda zaten flamingo var. Seçimlerdeki sloganımız “Gülümseyen Çiğli”ydi ve hazırladığımız videolarda bizim yerimize flamingolar konuşuyordu. Biz bu çalışma kapsamında Çiğli, İzmir ve Türkiye’de hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda da bizimle birlikte yürüyen bütün hayvan dostlarını ayda bir gün patili günümüze davet ediyoruz” diye konuştu.Kaynak: Çiğli Belediyesi hayvan sevgisinin pekiştiriyor!”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Çiğli Belediyesi çalışanları ayda bir gün evcil hayvanlarını işe götürüyor

birgun.net -
Çiğli Belediyesi çalışanları vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla her ayın ilk cuma...
Devamını Oku

İran’da Bitcoin yasağı: Yoğun elektrik tüketimine neden oluyor

birgun.net -
İran, kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.
Devamını Oku

Metropolis Antik Kenti’ne Torbalı Belediyesi’nden destek

BİRGÜN İZMİR -
Torbalı Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca...
Devamını Oku

Seyidoğlu baklavalarından hamile kadına saldıranlara dava: Bir harf nedeniyle hedef gösterildik

birgun.net -
İstanbul Pendik'te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin...
Devamını Oku

AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski...
Devamını Oku

Düşük not veren profesöre 5 ay hapis cezası

birgun.net -
Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr....
Devamını Oku

Hakkari’de askeri araca saldırı: 2 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında PKK'lilerin saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Devamını Oku

Almanya’daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

birgun.net -
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi,...
Devamını Oku

12 gündür gözaltında tutulan 15 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

birgun.net -
Urfa, Ceylanpınar’da ailesinin evine yapılan baskında annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak uyarısı

birgun.net -
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi